"الأرصاد" تحذر من العاصفة دانيال وتنصح بالابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية "إن العاصفة دانيال عبارة عن منخفض جوي بدأ وتغلب على منطقة غرب البحر المتوسط خلال الأسبوع الماضي".

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، تقديم الإعلاميتان إيمان عزالدين، وهبة الأباصيري، أن قيمة الضغط كانت منخفضة جدًا، لافتة إلى أن هذا المنخفض عندما يكون عند المياه يستمد قوته منها.

وأوضحت، أن ارتفاع درجة الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس، أدى إلى ارتفاع درجة حرارة البحر المتوسط بشكل كبير جدًا، لافتة إلى أن المنخفض اكتسب قوة كبيرة، ومن ثم ابتدأ بالدخول على دولة اليونان، وغرب تركيا، الأسبوع الماضي، واستمر ثلاثة أيام على هذه المناطق، أسفر عن أمطار غزيرة وفيضانات، ثم بدأ بعد ذلك في الاتجاه إلى الجنوب الشرقي، باتجاه السواحل الليبية منذ أول أمس، حيث بدأ يدخل مرة أخرى إلى البحر المتوسط واكتسب طاقة جديدة من حرارة البحر المتوسط، وعاد إلى قوته مرة أخرى، وقد تأثرت دولة ليبيا بأمطار شديدة الغزارة، ووصلت سرعة الرياح إلى 80 كيلو متر/ الساعة، فكان التأثير شديد السوء وبشكل كارثي على دولة ليبيا، ويوجد مفقودون قتلى وحدوث دمار على دولة ليبيا.

وأشار إلى أن قوة المنخفض تقل بشكل كبير عندما يتجه نحو اليابسة، لافتًا إلى أن معظم قوة هذا المنخفض انتهت على دولة ليبيا، لكن بقايا هذا المنخفض بدأت تتحرك على السواحل الغربية لمصر، بداية من اليوم حيث بدأ يؤثر على منطقة السلوم وسيوة بأمطار ونشاط رياح مثيرة للأتربة، والتي امتدت للمناطق الداخلية، ووصل إلى الإسكندرية وبعض مناطق القاهرة والجيزة، حيث بدأت تتأثر بأتربة ورمال مثارة على الطرق، لكنها أتربة عادية جدًا وليست عاصفة، وهي مجرّد أتربة عادية جدًا، لا يوجد أي عواصف متوقعة.

البعد عن أعمدة الإنارة والأشجار

وشددت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بضرورة البعد عن أعمدة الإنارة والأشجار.