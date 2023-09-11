الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: انخفاض الرؤية فى هذه المناطق لـ500 متر نتيجة العاصفة دانيال

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال أدت لوضع كارثي في ليبيا، كمية الأمطار تجاوزت الـ150 مل، سرعة الرياح وصلت ليبيا 80 كم\ ساعة، ارتفاع موج البحر وصل إلى 8 أمتار، وارتفاع مستوى الماء بسبب الأمطار وصل لمتر في بعض مدن ليبيا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن العاصفة دانيال تسببت في  خسائر فادحة في الأرواح والمباني.

وأشارت إلى أن العاصفة دانيال، وصلت بشكل أقل حدة في مصر، وتحول لمنخفض جوي عقب دخوله إلى الحدود الغربية، منوهة إلى أنه الآن تأثيره على محافظة مطروح، ورمال مثارة على القاهرة الكبرى ومطروح والسلوم، وسيوة.

 

انخفاض الرؤية في  السلوم وسيوة وبرج العرب

وأردفت: "الرؤية انخفضت في السلوم وسيوة وبرج العرب لـ500 متر، وفي القاهرة وصلت لـ3 كيلومترات، وخلال الساعات المقبلة يستمر تأثير الرياح المحملة بالرمال المثارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى حتى غد الثلاثاء".

ولفتت إلى سقوط أمطار خفيفة على المناطق الغربية في سيوة ومطروح والسلوم، وتزيد خلال الساعات المقبلة على السواحل الشمالية، لتكون غزيرة.

وختمت بأن غدًا الثلاثاء سيشهد أمطارًا خفيفة ومتوسطة على الإسكندرية وبعض محافظات القاهرة الكبرى، مع استمرار حركة الرياح المثارة حتى غد الثلاثاء، وتزيد على الصحراء، وتؤثر على الطرق الصحراوية المؤدية من وإلى القاهرة.

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