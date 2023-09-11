العاصفة دانيال تقسو على ليبيا.. العشرات تحت الأنقاض

قال رئيس هيئة السلامة الوطنية في درنة الليبية فتحي الكريمي، إنه تم انتشال عشرات الجثث، وهناك العشرات تحت الأنقاض جراء العاصفة دانيال.

الأمم المتحدة تعرب عن عميق حزنها حول الدمار الذي سببه الإعصار والفيضانات في شرق ليبيا

من ناحيتها أعربت الأمم المتحدة، عن عميق الحزن إزاء الدمار الذي سببه الإعصار والفيضانات في شرق ليبيا، وتؤكد تضامنها إلى جانب الليبيين في هذه الأوقات العصيبة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن رويترز، عن رئيس الهلال الأحمر في بنغازي، أن عاصفة قوية وفيضانات في ليبيا خلفت ما لا يقل عن 150 حالة وفاة في درنة.

يشار إلى أن العاصفة دانيال كانت بدأت تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة، وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية.

كما من المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت قصير.

وتوقعت الأرصاد الجوية أيضا أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية (أقصى غرب الساحل الشمالي) الاثنين، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.



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