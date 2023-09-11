الإسعاف الليبى: ضحايا العاصفة دانيال يصلون إلى المئات

قال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، إن عدد ضحايا العاصفة دانيال يصل إلى المئات.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك عددًا كبيرًا من المفقودين في سوسة والبيضاء ودرنة إثر العاصفة دانيال.

انقطاع الاتصال بفرق الإنقاذ التي وصلت إلى المدن الليبية المنكوبة

وأشار إلى انقطاع الاتصال بفرق الإنقاذ التي وصلت إلى المدن المنكوبة، منوهًا أنه تم عزل المدن المنكوبة الثلاث بسبب انهيار الطرق المؤدية إليها.

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