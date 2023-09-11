الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ مناخ يكشف خطورة العاصفة "دانيال" على محافظات مصر (فيديو)

العاصفة دانيال
العاصفة "دانيال"

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن العاصفة "دانيال" تأتي في البحر المتوسط وهي لم تكن أعاصير، لافتًا إلى أن الأعاصير تتكون فوق المحيطات عند المناطق المدارية والاستوائية، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، ولكن هذه العواصف عبارة عن منخفضات جوية تتكون فوق البحار المتوسطة.

وأضاف قطب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن هذه المنخفضات الجوية تكون تأثيرها قويا عندما تكون لها عمود في طبقات الجو العليا منخفض جوي آخر، وبالتالي هذه المنخفضات تقوى في البحر، لذلك العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا.

ونوه بأن الرياح المصاحبة للعاصفة قد تصل سرعتها إلى 100 كلم في الساعة، بينما في حالة الإعصار قد تصل 500 كلم في الساعة، معقبًا: "العاصفة دانيال بدأت قوية في اليونان، واكتسبت طاقة من البحر في أثناء حركتها، وضربت السواحل الليبية بقوة أدت إلى حدوث سيول وفيضانات؛ نتيجة تساقط كميات كبيرة من الأمطار من السحب الركامية الرعدية في فترة قصيرة".

وأوضح أستاذ المناخ، أن تأثير العاصفة "دانيال" سيكون ضعيفا على السواحل الشمالية الغربية لمصر اليوم، لافتًا إلى أن العاصفة "دانيال" ستضرب السلوم ومطروح وغرب الإسكندرية برياح متوسطة الشدة سرعتها لا تتجاوز 60 كلم في الساعة، تصاحبها أمطار ليست بالغزارة التي كانت على السواحل الليبية.

الطقس في مصر سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة

وأشار إلى أن العاصفة سيمتد تأثيرها على مناطق القاهرة بأمطار بين الخفيفة إلى المتوسطة، منوها بأن الطقس في مصر سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مع انتهاء العاصفة "دانيال" مساء الأربعاء المقبل.

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