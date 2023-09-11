رئيس البرلمان العربى يعرب عن خالص تعازيه فى ضحايا الفيضانات بليبيا

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للدولة الليبية في ضحايا الإعصار والفيضانات التي تشهدها البلاد، والتي خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، داعيًا الله أن يرحم الضحايا، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ هذا البلد العزيز.

ضرورة تقديم العون والمساعدة

وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي الكامل مع ليبيا في هذه المحنة، مشددًا على ضرورة تقديم العون والمساعدة للشعب الليبي، لتجاوز هذا المصاب الأليم.

أمطار غزيرة وسيول غير مسبوقة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، مساء الأحد، عن وفاة شخص ومفقودَيْن اثنين، جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها المنطقة الشرقية.

وكانت عدة مناطق في ليبيا قد تعرضت إلى فيضانات عقب وصول العاصفة "دانيال" من وسط البحر المتوسط إلى شرق ليبيا خلال الساعات الأولى من يوم أمس الأحد، مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، تسببت في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

غرق عدة مناطق سكنية

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غرق عدة مناطق سكنية بالمنطقة الشرقية جراء السيول والأمطار الغزيرة، التي أدت إلى جريان العديد من الأودية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، مثل قرية بطة وتاكنس وعدة مناطق في محيط مدينة المرج، وبالإضافة إلى مناطق الجبل الأخضر شحات والبيضاء وسوسة.

من جانبها، أعلنت السلطات الليبية مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال المتوسطية التي تضرب منطقة شرق ليبيا.

وقال رئيس بلدية مدينة سوسة الليبية، عبدالحكيم الحاسي، في تصريحات له، إن مدينة سوسة أصبحت مدينة منكوبة والفيضانات والسيول اجتاحت المنازل والمقار والمؤسسات، مؤكدًا أن: السيول داهمت البلدية بسبب وقوعها في منخفض بالجبل الأخضر.. الوضع كارثي وخارج السيطرة، لكننا نعمل بالإمكانيات المتاحة لدينا.