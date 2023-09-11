الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل ..البرلمان العربى ردا على الملء الرابع لسد النهضة: ندعم حقوق مصر المائية

البرلمان العربى
البرلمان العربى

علق عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، على الملء الرابع لـ سد النهضة من قبل إثيوبيا، مؤكدا أن استمرار أديس أبابا في اتخاذ خطوات أحادية الجانب، وإعلانها عن إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، يمثل انتهاكا للاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الإجراءات الإثيوبية تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، مطالبا إثيوبيا بعدم المماطلة والتوقف عن التعنت في المفاوضات مع مصر والسودان.

البرلمان العربي يطالب إثيوبيا بالتجاوب مع المساعي المصرية الحميدة

وأكد العسومي، أن تصرفات إثيوبيا الأحادية لن تغير شيئا من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل وفقا للمواثيق الدولية.

وجدد دعمه التام لكافة الحقوق المائية لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل، مشددا على أن هذه الحقوق تمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مرددا: "نرفض المساس بها بأي شكل من الأشكال".

وطالب رئيس البرلمان العربي، إثيوبيا بالتجاوب مع المساعي المصرية الحميدة، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من دولتي المصب "مصر والسودان"، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتيمز بالحكمة والرصانة، ونتمنى أن تقتدي بها إثيوبيا في التعامل مع الملف.

سد النهضه نهر النيل العسومي البرلمان العربي مصر والسودان

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