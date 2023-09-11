الهلال الأحمر الليبية تكشف لـ"الدستور" تفاصيل مواجهة إعصار "دانيال" وحجم الخسائر

قال توفيق الشكري المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، إن الضحايا جراء عاصفة دانيال في ليبيا حتى اللحظة بالعشرات وليس هناك رقم محدد لعدد القتلى وتحديدًا في المناطق الجبلية توجد صعوبة في الاتصالات والوصول إليهم.

وأوضح الشكري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك الكثير من المفقودين خصوصًا في المناطق التي كان فيها ضرر كبير تحديدًا شرق مدينة بنغازي، والتي تبدأ من "توكرة حتى درنة" مرورًا بالمرج ومنطقة البطة والبيضاية وقصر ليبيا والبيضاء من حولها، والضرر في درنة بشكل كبير.

ارتفاع ضحايا الإعصار في ليبيا

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبية أن الضحايا تجاوزوا العشرات وحتى الآن لن نستطيع إعطاء رقم محدد بشان القتلى لكن الضرر كبير جدًا وهناك ضرر مادي، فيما تعمل فرقنا في منطقة الجبل الأخضر والمناطق المتضررة بجانب فرق من الجيش والشرطة وكل الأطراف الأخرى المعنية تقدم المساعدات الممكنة.

وأضاف: "يوجد الآن تحرك كبير على مستوي ليبيا في مد يد العون في المنطقة الشرقية، وحيث إن القوافل تصل من طرابلس ومصراتة وقوافل الإغاثة من مدينة سبها أقصى الجنوب في فزان ومرورًا بسرت وغيرها من المناطق تقدم يد المعونة للمنكوبين".

وقال الشكري إن هذا الحدث مفاجئ وقد يكون جديدًا على ليبيا فلم تمر البلاد بهذه الأحداث من قبل وكل ما مرت به أبسط من هذا الحدث، وهناك نوع من الارتباك وهناك مساعدات ومحاولات حثيثة لتدارك هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تحسن الطقس اليوم وغدًا في المدن المتضررة، وهذا سيساعد في حصر الأضرار ومساعدة فرق الإنقاذ في العثور على ضحايا أو إنقاذ العالقين في المناطق المختلفة.

وتابع: "هناك تخوف من انتشار الأمراض في منطقة الجبل الأخضر، فهذه المنطقة لم تشهد من قبل أمراضًا معدية ولكن في هذه الظروف هناك تخوف موجود من حدوث هذا الأمر".

وقال الشكري إن الفرق الصحية مجهزة بفرق كبيرة لمحاولة مجابهة انتشار الأمراض خاصة ونحن نتحدث اليوم عن أمطار غزيرة ولكن بشكل عام المنطقة لم تشهد في السابق انتشارًا للأمراض ولا توجد بها مياه راكدة فهي منطقة جبلية.