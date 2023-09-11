الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الليبية تكشف لـ"الدستور" تفاصيل مواجهة إعصار "دانيال" وحجم الخسائر

الهلال الأحمر الليبي
الهلال الأحمر الليبي

قال توفيق الشكري المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، إن الضحايا جراء عاصفة دانيال في ليبيا حتى اللحظة بالعشرات وليس هناك رقم محدد لعدد القتلى وتحديدًا في المناطق الجبلية توجد صعوبة في الاتصالات والوصول إليهم.

وأوضح الشكري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك الكثير من المفقودين خصوصًا في المناطق التي كان فيها ضرر كبير تحديدًا شرق مدينة بنغازي، والتي تبدأ من "توكرة حتى درنة" مرورًا بالمرج ومنطقة البطة والبيضاية وقصر ليبيا والبيضاء من حولها، والضرر في درنة بشكل كبير. 

txt

بعد جنوب أوروبا.. دانيال تخلف آثار كارثية في ليبيا وتتحرك باتجاه مصر

ارتفاع ضحايا الإعصار في ليبيا

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبية أن الضحايا تجاوزوا العشرات وحتى الآن لن نستطيع إعطاء رقم محدد بشان القتلى لكن الضرر كبير جدًا وهناك ضرر مادي، فيما تعمل فرقنا في منطقة الجبل الأخضر والمناطق المتضررة بجانب فرق من الجيش والشرطة وكل الأطراف الأخرى المعنية تقدم المساعدات الممكنة.

وأضاف: "يوجد الآن تحرك كبير على مستوي ليبيا في مد يد العون في المنطقة الشرقية، وحيث إن القوافل تصل من طرابلس ومصراتة وقوافل الإغاثة من مدينة سبها أقصى الجنوب في فزان ومرورًا بسرت وغيرها من المناطق تقدم يد المعونة للمنكوبين".

وقال الشكري إن هذا الحدث مفاجئ وقد يكون جديدًا على ليبيا فلم تمر البلاد بهذه الأحداث من قبل وكل ما مرت به أبسط من هذا الحدث، وهناك نوع من الارتباك وهناك مساعدات ومحاولات حثيثة لتدارك هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تحسن الطقس اليوم وغدًا  في المدن المتضررة، وهذا سيساعد في حصر الأضرار ومساعدة فرق الإنقاذ في العثور على ضحايا أو إنقاذ العالقين في المناطق المختلفة.

وتابع: "هناك تخوف من انتشار الأمراض في منطقة الجبل الأخضر، فهذه المنطقة لم تشهد من قبل أمراضًا معدية ولكن في هذه الظروف هناك تخوف موجود من حدوث هذا الأمر".

وقال الشكري إن الفرق الصحية مجهزة بفرق كبيرة لمحاولة مجابهة انتشار الأمراض خاصة ونحن نتحدث اليوم عن أمطار غزيرة ولكن بشكل عام المنطقة لم تشهد في السابق انتشارًا للأمراض ولا توجد بها مياه راكدة فهي منطقة جبلية.

txt

عشرات القتلى والمفقودين.. إعصار دانيال يخلف خسائر فادحة فى ليبيا (صور)

الهلال الأحمر الليبي ليبيا الضحايا إعصار دانيال منطقة الجبل الاخضر

مواد متعلقة

الهاشمي لـ"الدستور": مخاوف من انتشار الأمراض المعدية في ليبيا جراء "دانيال"

لماذا تنشط جماعات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية؟

صعود أسعار الذهب عالميًا مع تراجع الدولار

تراجع جماعي لأسعار العملات الرقمية اليوم السبت

صراع بين المعادن النفيسة والدولار والتضخم

أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس.. تباين بعد فترة من الانتعاش

بعد انقلاب الجابون.. إلى أين تتجه الأوضاع في غرب إفريقيا؟

كاتب من النيجر لـ"الدستور": الشعب يدعم المجلس العسكري لطرد القوات الفرنسية

الأكثر قراءة

وفاة 150 جراء السيول فى شرق ليبيا.. ومصر تتضامن مع الضحايا

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر

طوارئ فى الإسكندرية بسبب العاصفة "دانيال".. و6 تعليمات مهمة للمواطنين

الهلال الأحمر الليبية تكشف لـ"الدستور" تفاصيل مواجهة إعصار "دانيال" وحجم الخسائر

أستاذ مناخ يكشف خطورة العاصفة "دانيال" على محافظات مصر (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب