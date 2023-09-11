الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مصر تتضامن مع ليبيا فى مواجهة آثار العاصفة "دانيال"

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة "دانيال"، وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخرًا، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقدمت مصر صادق تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وارتفع عدد ضحايا العاصفة دانيال في مدن شرق ليبيا إلى 25 قتيلًا. 

العاصفة دانيال تضرب سواحل ليبيا

وضربت العاصفة دانيال السواحل الليبية، مما أسفر عن أضرار مادية ضخمة، وألحقت ضررًا بالغًا بالطرق والمنازل. 

وأعلنت السلطات الليبية حالة الطوارئ القصوى، كما قررت إغلاق المتاجر والمدارس وعدة موانئ نفطية، محذرة من الآثار الكارثية للعاصفة. 

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وكذلك، فرضت السلطات الليبية حظر تجول منذ أمس الأحد، بالتزامن مع وصول العاصفة دانيال من سواحل المتوسط إلى مناطق اليابسة. 

العاصفة دانيال تصل مصر

وتصل العاصفة دانيال إلى مصر، اليوم الإثنين، حيث تؤثر على مدن الحدود الغربية، منها: مرسى مطروح، وسيوة، والسلوم، حتى تصل إلى غرب محافظة الإسكندرية. 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن العاصفة دانيال سيكون تأثيرها ليس مماثلًا لما حدث في المدن الليبية، حيث انخفضت شدتها بعد مرورها على مناطق اليابسة هناك. 

ومن المتوقع أن تتسبب العاصفة دانيال في رياح شديدة مثيرة للرمال، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة في المدن التي ستتعرض لها على مدار اليوم. 

العاصفة دانيال ليبيا مصر وزاى الخارجية دانيال

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