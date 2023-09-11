"الأرصاد" تكشف تفاصيل دخول العاصفة "دانيال" لمصر (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن عاصفة "دانيال" ضربت أمس وأمس الأول السواحل الليبية، أي بالقرب من الحدود المصرية بشكل كبير.

وأضافت «غانم»، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أنه بدخول العاصفة أول منخفض جوي متعمق على البحر الأبيض المتوسط ستنخفض قوتها وشدتها، وتؤثر علينا في مصر بوجود منخفض جوي على الصحراء الغربية أو أقصى غرب البلاد.

العاصفة “دانيال” سيكون لها تأثير اليوم على المناطق الغربية

وتابعت: نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة أن العاصفة "دانيال" سيكون لها تأثير اليوم على المناطق الغربية، وتشهد أمطارا ما بين الغزيرة والمتوسطة، وتكون رعدية أحيانًا.

وأوضحت أن جميع المناطق معرضة للأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، أو رعدية، معقبة: "ما زلنا نتأثر بتبعيات المنخفض الجوي الموجود في الصحراء الغربية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وأتربة ورمال مثارة".

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن الحالة الجوية في ليبيا سيئة جدًا، فقد شهدت فيضانات وسيولًا في أماكن عديدة.