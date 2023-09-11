الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«المصريين الأحرار» يكلف فتحى حارون بأمانة المنوفية

فتحي عبد العزيز
فتحي عبد العزيز

أصدرت د. هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، قرارًا بتكليف فتحى عبدالعزيز السيد عبدالعزيز حارون أمينًا لمحافظة المنوفية، وصدق الدكتور عصام خليل رئيس الحزب علي القرار.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ٧٧ وتعديلاته، وأيضًا لائحة النظام الأساسى للحزب.

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ويشغل أمين محافظة المنوفية لحزب المصريين الأحرار فتحى عبدالعزيز السيد حارون، منصب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال المنوفية من 2018 حتى الآن، كما عمل رئيسًا اللجنة النقابية لدورة 2018/2022 وأيضًا وكيلًا النقابة العامة للبترول لذات الدورة، كما كان ممثلًا عن عمال البترول فى دولة الصين عام 2020، ومدير إدارة بشركه غاز مصر، وشغل عضوية اللجنة الإدارية المعينة عام ٢٠١١-٢٠١٨ وأيضًا مؤسس اللجنة النقابية عام 2011.

وهو مؤسس صندوق التكافل للعاملين بشركة غاز مصر، وحاصل على العديد من  الدورات التدريبية ومنها إدارة وأساليب ومهارة قادة المستقبل، الأساليب الابتكارية فى تشخيص وحل المشكلات، والأساليب الحديثة فى إدارة الموارد البشرية، و إدارة الأزمات، واستراتجيات إدارة التغير وغيرها.

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هبة واصل المصريين الأحرار فتحى عبدالعزيز عصام خليل أمانة المنوفية

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