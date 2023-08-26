السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المصريين الأحرار": الرئيس السيسى حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشفت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، عن تفاصيل الحملة الشعبية الداعمة لـترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، قائلة: "إن المصريين الأحرار أعلن عن تلك الحملة بعد مداولات مع قيادات الحزب وأعضائه".

وأضافت "واصل" خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن القرار لم يأت بناء على يوم وإنما بناء على إنجازات تحققت مهما كانت هناك تحديات، لافتة إلى أنه يجب أن يعلم جميع المصريين أن النقلة التي انتقل لها الوطن هي نقلة نوعية كبيرة جدًا في كل الاتجاهات، حيث كانت المشروعات التي نفذت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على جميع الأصعدة وفي كل الاتجاهات.

وأوضحت أن حزب المصريين الأحرار كان ينظر ويبحث في جميع ملفات المرشحين المحتملين، وبعد دراسة للمشروعات التي تم تنفيذها على أرض الواقع والتي بدورها أفادت المواطن، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع لجميع المصريين. 

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