السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المصريين الأحرار": أعلنا دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة منذ 3 يوليو الماضى

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب أعلن عن تأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة منذ 3 يوليو الماضي، منوهًا بأن إعلان السيسي مرشح الحزب يعني أن الحزب بكامل هيئاته وأفراده ومحبيه موجود ضمن الحملة الانتخابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك حربًا شعواء من أهل شر ضد الرئيس السيسي، وهناك تشويه دائم للمشروعات التي أعلنت عنها الدولة المصرية، ولذلك الفترة المقبلة سيقوم متخصصون بالرد على جدوى المشروعات.

السيسي سيكون مرشح حزب المصريين الأحرار في الانتخابات المقبلة

ولفت إلى أنه منذ إعلان الحزب عن أن الرئيس السيسي سيكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة استقبل عددًا كبيرًا من النخب والمنتمين لعدد من النقابات العمالية يرغبون في الانضمام للحملة، وهذا شيء يسعدنا.

وأكد عصام خليل، أن حزب المصريين الأحرار يعد للحملة وسيتم وضع خطة الفترة المقبلة، منوهًا بأن الحملة لا تستهدف فقط الدفاع عن السيسي، ولكن مصر كلها والمشروعات التي نجحنا في بنائها.

وتابع: "بنعمل لكل من انضم للحزب دورات تدريبية في كيفية التعامل مع الناس في الشارع والحديث معهم حول دعم الرئيس السيسي، ونطبق أسلوبًا علميًا في حملتنا الانتخابية".

عصام خليل حزب المصريين الأحرار عبد الفتاح السيسي محمد الباز اخر النهار

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