الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر مساعد بالحوار الوطني تطالب برؤية للقروض وسقف للدين العام

د.هبة واصل، أمين
د.هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار

قالت د.هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، المقرر المساعد للجنة الدّين العام بالحوار الوطني، إنه يتم السماح في الحوار الوطني لجميع الحضور باستعراض الآراء المختلفة تجاه القضية المطروحة على طاولة النقاش بكل حرية وحيادية، كي يكون هناك علاقات مشتركة بين الجميع.

الحوار الوطني 

أضافت أمين المصريين الأحرار، خلال حوارها مع كاميرا “القاهرة الإخبارية” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه تم اقتراح الكثير من الحلول بالحوار الوطني لحل مشكلة الدّين العام وسيتم النظر في هذه المقترحات ثم صياغتها جيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أن أطروحات جلسة اليوم تمثلت في وضع سقف للدين العام، مع ضرورة أن يكون هناك هدف ورؤية لأي قرض مالي، ولهذا يجب على الدولة المصرية النظر إلى العائد الاستثماري الذي يعود على الدولة من وراء سياسة الاقتراض.

 مقترحات الحوار 

تابعت "من بين المقترحات المقدمة من المشاركين أن يكون هناك ورش عمل لعرض كافة المقترحات وصياغتها لرفعها للرئيس السيسي، إعادة هيكلة الدين، وضع أولويات للاستثمار والقروض والإنفاق، وضع سقف للدين العام وأن يكون هناك هدف".

هبة واصل الحوار الوطنى القاهرة الإخبارية الدين العام جلسات الحوار الوطني

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