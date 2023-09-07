عضو بـ"المصريين الأحرار": مقترحات الحوار الوطني لتمكين الشباب "عظيمة"

قال عامر كريم، أمين مركز مرسى مطروح في حزب المصريين الأحرار، على هامش جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، والتي تناقش ثلاث محاور جوهرية وهي المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، إن لجنة تمكين الشباب كانت تضم مقترحات لطيفة جدًا، مؤكدا أن الحوار الوطني مركز التقاء كل النخب في مختلف المجالات

تابع أمين مركز مرسى مطروح في حزب المصريين الأحرار: "نعمل على طرح مقترحات لسبل تمكين الشباب في الحياة السياسية والثقافية وكافة المحاور".

تفاصيل جلسة الحوار الوطني للأسبوع السادس

يواصل الحوار الوطنى، جلساته للأسبوع السادس، اليوم الخميس، لمناقشة أهم القضايا التى تتضمنها محاور الحوار الثلاثة، وهم المحور السياسى، المحور الاقتصادى، والمحور المجتمعى، وذلك بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع"، يأتى ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى ورفعها لرئيس الجمهورية.

ويتضمن جدول أعمال جلسات المحور المجتمعى انعقاد جلستين للجنة الثقافة والهوية الوطنية لمناقشة ما يتعلق بالصناعات الثقافية: السينما والدراما التليفزيونية، المسرح والموسيقى والغناء، وعلى الجانب الآخر تناقش لجنة الشباب من خلال جلستين "التمكين السياسى ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية"، وتشتبك تلك القضايا بمنظومة تشكيل الوعى المصرى التى تولى الدولة المصرية اهتمام كبير لها خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطنى، إن اللجنة ستعمل خلال جلساتها على طرح كافة الأفكار والرؤى من المشاركين بالحوار الوطنى فيما يرتبط بالنهوض وتنمية كافة الصناعات المتنوعة والمتعددة، وكيفية الاستفادة منها فى معركة الوعى والهوية التى تخوضها الدولة المصرية، وذلك على مستوى صناعة السينما والدراما التليفزيونية. علاوة على ما يتعلق بصناعة المسرح والموسيقى والغناء.

وأضاف أن خطة اللجنة تشمل كيفية تعظيم دور القوى الناعمة فى تنمية المجتمع، وتحديد الأدوار التى تقع على تلك الصناعات وما تجابها من تحديات تعيق تنفيذ ما يستوجب عليها القيام به، كما ستناقش اللجنة آليات استعادة الإنتاج المصرى ريادته بالمنطقة، والتسهيلات اللازمة للتصوير داخل مصر وما يستلزم من تنسيق مع الجهات المعنية، خاصة وأن التصوير فى المعالم المصرية البارزة تمثل دعاية للثقافة المصرية وترويج قوى للسياحة، فضلا عن مناقشة ما يتعلق بالموسيقى والغناء وما يتعلق بحقوق الأداء العلني.