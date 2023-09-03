سعيد الصباغ لـ"الدستور": الأحزاب السياسية تعمل على تكوين الرأي العام المصري

الحوار الوطني

قال سعيد الصباغ، عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي المصري، إن جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية بالحوار الوطني كانت ساخنة جدًا، لافتا إلى أن الجميع وافق على وجود أحزاب سياسية داعمة للدولة المصرية في الحياة السياسية.

وأضاف الصباغ في تصريح خاص لـ"الدستور" على عامش جلسة المحور السياسي المنعقدة، اليوم الأحد، ضمن جلسات الحوار الوطني، أن دور الأحزاب في الحياة السياسية شيء في غاية الأهمية، إذ تعمل على تكوين الرأي العام المصري، مشيدًا جهود الهيئة المنظمة للحوار الوطني، والقائمين عليها.

ناقشت لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.



ومن المقرر أن تعقد جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى الثلاثاء المقبل، بجلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، حيث تناقش مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بالتوازى مع جلسة صباحية للجنة الدين العام وعجز الموازنة، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وجلسة مسائية للجنة الصناعة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة. فيما تتضمن جلسات المحور المجتمعى الخميس المقبل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.



وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.