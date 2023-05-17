الحوار الوطني| جلسات المحور المجتمعى تتناول قضايا الوصاية والهوية.. غدًا

يواصل الحوار الوطنى عقد جلساته، غدا الخميس، من خلال مناقشة بعض قضايا المحور المجتمعى، فى ٦ لجان فرعية.

ويناقش المجتمعون، على مدار جلستين، قضايا الولاية والوصاية على المال، المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، وعلى التوازى تخصص جلستان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية، المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وقال المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر عام المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، إن هناك عددًا من الموضوعات المهمة التى ستجرى مناقشتها غدا، مثل قضايا الولاية والوصاية، والثقافة والهوية الوطنية، مؤكدًا أن الجلسات ستشهد الاستماع لجميع وجهات النظر من المشاركين، دون أى تدخل أو توجيه للحوار.

وأشار إلى أنه تم فتح كل المنصات لتلقى الاقتراحات للمشاركة فى الحوار الوطنى، وذلك منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أبريل من العام الماضى، عن انطلاقه، لافتًا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى تلقى أكثر من ١٨٠ ألف مقترح ووثيقة ورأى، ٣٤٪ منها تخص المحور المجتمعى.

فيما قالت الدكتورة نسرين البغدادى، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، إن اللجنة ستناقش فى أول اجتماعاتها قضية الوصاية والولاية، وما يتعلق بها، سواء فيما يتعلق بالولاية التعليمية، أو الأهلية القانونية، أو النفقات وحقوق الطفل، خاصة أن ما يحدث فى تلك القضايا ينعكس على الطفل مباشرة وعلى مصالحه، وربما تتعطل أموره من جراء العناد من الطرفين.

وأضافت: «أهم الملفات التى ستناقشها اللجنة تندرج تحت ٣ مرتكزات، الأول هو الطلاق ومشكلات ما بعده، والثانى يتعلق بالعنف الأسرى، والثالث يتعلق بالجرائم الإلكترونية الحديثة».

وأكدت أن الحفاظ على الأسرة وعلى كل أفرادها، وإعلاء مصالح الطفل، هو ما يحكم عمل اللجنة، التى تهدف للحفاظ على التماسك المجتمعى.