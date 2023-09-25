الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مديرة المركز الدولي لدراسات الجدوى: ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال التنمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إننا نشهد فترة حرجة لأسباب عالمية خارجة عن إرادتنا، موضحة أنها تدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء وتطوير البنية التحتية، لأن الرئيس السيسي بالفعل بدأ بالبناء وتهيأ المناخ الاستثماري سواء كان استثمار محلي أو أجنبي. 

المرحلة المقبلة تشهد استكمال ما تم إنجازه من أعمال 

وتابعت "الملاح" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المرحلة المقبلة ستشهد توطين للصناعات لاستكمال ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مصر كبيرة بموقعها الاستراتيجي واستثماراتها وجيشها وشعبها.

ودعت مدير المركز الدولي للاستشارت الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، الشباب بضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لنشر الاستقرار، موضحة أنه لن يكون هناك استثمار أو أي توطين للصناعة إلا بوجود الاستقرار السياسي والاقتصادي. 

الانتخابات الرئاسية في موعدها الطبيعي 

وعن موعد الانتخابات الرئاسية، أوضحت الدكتورة هدى الملاح، أن الانتخابات الرئاسية ستنعقد في توقيتها الطبيعي جدًا وهو نهاية 2023 لنبدأ عام 2024 باستقرار وعمل. 

"التمريض" توجه أعضاء النقابة بضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن كافة المواعيد والتفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية المرتقبة ومواعيدها، وينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة  الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، ويعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت انه تم الاتفاق على عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة لإعداد المدربين لتدريب ذوي الإعاقة للتعريف بإجراءات الإدلاء بالصوت وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حقا وواجبا، وذلك خلال اجتماع المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز التنفيذي للهيئة، مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لبحث سبل الإجراءات اللازمة لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

دراسات الجدوى الدكتورة هدى الملاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية

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