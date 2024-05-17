أسعار السمك اليوم الجمعة 17 مايو 2024
أسعارالسمك اليوم الجمعة 17 مايو 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك فى الساعات الماضية .
أسعار السمك اليوم الجمعة 17 مايو 2024
سعر كيلو السمك البلطى اليوم 17 مايو 2024:
بلطى كبير الحجم
تراوح سعر كيلو السمك البلطي (كبير الحجم) اليوم في سوق العبور بين 63 – 65 جنيه
سعر البلطى متوسط الحجم
فيما يبدأ سعر كيلو السمك البلطي اليوم (متوسط الحجم) في سوق العبور من 58 جنيه ويصل إلى 62 جنيه
سعر البلطى الأسوانى :
وتراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني اليوم في سوق العبور بين 30 – 70 جنيه
الفيليه البلطى
سعر السمك الفيليه البلطي اليوم في سوق العبور: تراوح بين 50 – 250 جنيه
سمك قشر البياض
سعر كيلو سمك قشر بياض اليوم في سوق العبور: يبدأ من 110 جنيه ويصل إلى 160 جنيه
سمك بياض بلدى :
سعر كيلو سمك بياض بلدي اليوم في سوق العبور: يبدأ من 90 جنيه وحتى 130 جنيه
سمك بياض مزارع :
سعر كيلو سمك بياض مزارع اليوم في سوق العبور: يبدأ من 40 جنيه ويصل إلى 80 جنيه
سمك القراميط:
سعر كيلو سمك القراميط اليوم في سوق العبور (سمك الشيلان): تراوح بين 30 – 70 جنيه
سمك الثعابين:
سعر كيلو سمك الثعابين اليوم في سوق العبور: تراوح بين 50 – 350 جنيه
سمك مكرونة خليجي
سعر كيلو سمك مكرونة خليجي اليوم في سوق العبور: تراوح بين 90 – 130 جنيه
سمك مكرونة سويسي
سعر كيلو سمك مكرونة سويسي اليوم في سوق العبور: يبدأ من 100 جنيه ويصل إلى 150 جنيه
سمك برانيس إسكندراني
سعر كيلو سمك برانيس إسكندراني اليوم في سوق العبور: تراوح بين 100 جنيه150 جنيه
سمك المكرونة المجمد:
سعر كيلو سمك المكرونة المجمد اليوم في سوق العبور: تراوح بين 30 – 50 جنيه
سمك موسى:
سعر كيلو سمك موسى اليوم في سوق العبور: تراوح بين 180 جنيه – 400 جنيه
(سبيط – كاليماري – سابيا)
سعر كيلو سمك (سبيط – كاليماري – سابيا) اليوم في سوق العبور: تراوح بين 180 جنيهًا – 400 جنيه
سمك البربون:
سعر كيلو سمك البربون اليوم في سوق العبور: تراوح بين 100 – 150 جنيه
سمك دنيس:
سعر كيلو سمك دنيس اليوم في سوق العبور: يبدأ من 100 جنيه وحتى 265 جنيه
الجمبري الجامبو:
سعر كيلو الجمبري الجامبو اليوم في سوق العبور: يبدأ من 550 ويصل إلى 670 جنيه
الجمبري المجمد:
سعر كيلو الجمبري المجمد اليوم في سوق العبور: تراوح بين 175 – 425 جنيه
سمك البوري:
سعر كيلو سمك البوري اليوم في سوق العبور: يبدأ من 85 إلى 150 جنيه
السمك الماكريل:
سعر كيلو السمك الماكريل المجمد اليوم في سوق العبور: تراوح بين 100 جنيه 140 جنيه