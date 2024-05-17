أسعارالسمك اليوم الجمعة 17 مايو 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك فى الساعات الماضية .

أسعار السمك اليوم الجمعة 17 مايو 2024

سعر كيلو السمك البلطى اليوم 17 مايو 2024:

بلطى كبير الحجم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي (كبير الحجم) اليوم في سوق العبور بين 63 – 65 جنيه

سعر البلطى متوسط الحجم

فيما يبدأ سعر كيلو السمك البلطي اليوم (متوسط الحجم) في سوق العبور من 58 جنيه ويصل إلى 62 جنيه

سعر البلطى الأسوانى :

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني اليوم في سوق العبور بين 30 – 70 جنيه

الفيليه البلطى

سعر السمك الفيليه البلطي اليوم في سوق العبور: تراوح بين 50 – 250 جنيه

سمك قشر البياض

سعر كيلو سمك قشر بياض اليوم في سوق العبور: يبدأ من 110 جنيه ويصل إلى 160 جنيه

سمك بياض بلدى :

سعر كيلو سمك بياض بلدي اليوم في سوق العبور: يبدأ من 90 جنيه وحتى 130 جنيه

سمك بياض مزارع :

سعر كيلو سمك بياض مزارع اليوم في سوق العبور: يبدأ من 40 جنيه ويصل إلى 80 جنيه

سمك القراميط:

سعر كيلو سمك القراميط اليوم في سوق العبور (سمك الشيلان): تراوح بين 30 – 70 جنيه

سمك الثعابين:

سعر كيلو سمك الثعابين اليوم في سوق العبور: تراوح بين 50 – 350 جنيه

سمك مكرونة خليجي

سعر كيلو سمك مكرونة خليجي اليوم في سوق العبور: تراوح بين 90 – 130 جنيه

سمك مكرونة سويسي

سعر كيلو سمك مكرونة سويسي اليوم في سوق العبور: يبدأ من 100 جنيه ويصل إلى 150 جنيه

سمك برانيس إسكندراني

سعر كيلو سمك برانيس إسكندراني اليوم في سوق العبور: تراوح بين 100 جنيه150 جنيه

سمك المكرونة المجمد:

سعر كيلو سمك المكرونة المجمد اليوم في سوق العبور: تراوح بين 30 – 50 جنيه

سمك موسى:

سعر كيلو سمك موسى اليوم في سوق العبور: تراوح بين 180 جنيه – 400 جنيه

(سبيط – كاليماري – سابيا)

سعر كيلو سمك (سبيط – كاليماري – سابيا) اليوم في سوق العبور: تراوح بين 180 جنيهًا – 400 جنيه

سمك البربون:

سعر كيلو سمك البربون اليوم في سوق العبور: تراوح بين 100 – 150 جنيه

سمك دنيس:

سعر كيلو سمك دنيس اليوم في سوق العبور: يبدأ من 100 جنيه وحتى 265 جنيه

الجمبري الجامبو:

سعر كيلو الجمبري الجامبو اليوم في سوق العبور: يبدأ من 550 ويصل إلى 670 جنيه

الجمبري المجمد:

سعر كيلو الجمبري المجمد اليوم في سوق العبور: تراوح بين 175 – 425 جنيه

سمك البوري:

سعر كيلو سمك البوري اليوم في سوق العبور: يبدأ من 85 إلى 150 جنيه

السمك الماكريل:

سعر كيلو السمك الماكريل المجمد اليوم في سوق العبور: تراوح بين 100 جنيه 140 جنيه