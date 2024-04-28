ربات البيوت فى مواجهة غلاء الأسعار.. ماذا أسفرت مقاطعة السمك؟

من بورسعيد والإسماعيلية وصولًا إلى القاهرة، بدأت حملات المقاطعة التي شنها مستهلكون ضد الأسماك، بسبب الارتفاع الكبير في أسعارها خلال الفترة الأخيرة، وعدم قدرتهم على شرائها، ما دفع البعض إلى تنظيم حملات تدعو للوقوف أمام جشع التجار ومقاطعة الشراء.

وبدأت تظهر بشائر تلك المبادرات التي انطلقت تحت شعار: «قاطع.. خليك إيجابي»، وفي الأسواق تداولت صور لانخفاض أسعار الأسماك بسبب مقاطعتها لعدة أيام وانخفاض المبيعات منها على مدار أيام المقاطعة، وحاليًا زادت دعوات المقاطعة لباقي السلع الغذائية.

انخفاض الأسماك من 50- 70%

وأتت المبادرة ثمارها في بعض المحافظات على رأسها بورسعيد التي انطلقت منها حملة المقاطعة الإيجابية الشعبية للأسماك، وأعلنت الغرف التجارية في بورسعيد أن حملات المقاطعة أثمرت عن تراجع أسعار الأسماك بنسبة تتراوح من 50- 70%.

وأوضحت في بيان لها، أن أسعار الشبار انخفضت من 250 جنيهًا للكيلو إلى 100 جنيه، كما انخفضت أسعار باقي الأنواع مثل البوري والبلطي والمكرونة والجمبري والدنيس والبياض، وأن حملة المقاطعة مستمرة حتى تتراجع الأسعار إلى طبيعتها، وهذا ليس معناه وقفة ضد تجار الأسماك أو الصيادين، إنما تغليب مصلحة المستهلك النهائي، خاصة أن أسعار الأسماك شهدت ارتفاعًا في السعر كبيرًا خلال الفترة الماضية.

ومؤخرًا بدأ أصحاب الحملة يدعون إلى انتشارها من المحافظات الساحلية إلى القاهرة والجيزة و11 محافظة أخرى، فما مدى استجابة ربات البيوت في حال وصول الحملة إلى محافظة القاهرة؟ «الدستور» أجابت على ذلك السؤال في التقرير التالي.

إيمان: «المقاطعة تقضي على استغلال التجار»

إيمان إبراهيم، إحدى ربات البيوت، تتضامن مع مقاطعة الأسماك بسبب الارتفاع الشديد في أسعارها خلال الفترة الأخيرة: «مش لازم نشتكي ونلوم الحكومة وإحنا في إيدينا إننا نغير، مش هيحصل لينا حاجة لما نقاطع السمك لمدة شهر مش هنموت من غيره، لكن التجار اللي بيستغلوا الأزمة هينزلوا الأسعار».

تضيف: «لازم الشعب يكون له دور إيجابي مع الحكومة ونتكاتف وننضم للمبادرة اللي من خلالها بنقول إن الأسعار ارتفعت بشكل غير منطقي، وإن سعر السمك بيختلف من محل للتاني لازم الكل يلتزم بالتسعير الرسمي، عدد المستهلكين أكبر من التجار اللي بيستغلوا».

وتوضح أن المبادرة نجحت في محافظات بحري وقبلي، وإذا تم تنفيذها في القاهرة وتضامن المستهلكون مع بعضهم البعض سينخفض سعرها مثلما حدث في المحافظات الأخرى: «عدم المقاطعة بيساعد التجار على استغلالنا أكتر، ويرفعوا الأسعار ولازم نرفع شعار لا لجشع التجار».

وصل سعر البلطي اليوم وفقًا لبورصة الأسماك من 69 إلى 75 جنيهًا، فيما تراوح سعر الفيليه البلطي من 50 إلى 250 جنيهًا، بينما سعر قشر بياض 160 جنيهًا، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 50 جنيهًا، والماكريل المجمد من 100 إلى 140 جنيهًا، والبوري من 85 إلى 95 جنيهًا.

جيهان: «وصلنا لمرحلة استغلال كبيرة من التجار»

ومن محافظة المنصورة، تقول جيهان سلام، ربة منزل، إنها دخلت في المقاطعة رغم عدم انتشارها بشكل كبير في المحافظة مثل بورسعيد، إلا أنها شعرت بأن هناك دورًا إيجابيًا على المواطن أن يقوم به ضد استغلال التجار للأزمة الاقتصادية الحالية.

وتوضح: «ورغم عدم انتشارها، إلا أن كتير من محلات الأسماك رخصت الأسعار خوفًا من انتشار الحملة، وفيه محلات استجابت ورخصت الأسعار وفيه محلات ماسكين في نفس السعر على أمل إن المقاطعة مش هتوصل لحاجة، فيه بياعين شايفين إن بتوع المقاطعة دول شوية أطفال صغيرين وهيتراجعوا».

يضيف: «استفزاز البياعين لينا هيكون سبب في استمرار المقاطعة والبوري كان أول نوع سمك نزل سعره خلال الأيام الأولى من المقاطعة، ومهم إن الناس تأخد موقف عشان اللي مستغل موجة الغلاء بشكل عام، سواء على السمك أو أي حاجة تانية، وهى دي القيمة الفعلية للمقاطعة إن المواطن ميسمحش إن حد يستغله».