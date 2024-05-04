"العتاولة".. ماذا يحدث داخل حلقات السمك في المحافظات الساحلية؟

خلال الفترة الماضية أطلق المواطنون حملات مقاطعة لبعض السلع والمنتجات الاستراتيجية، وكانت حلقات السمك على رأس قائمة المقاطعة بعد ارتفاع أسعاره بشكل جنوني، والتي بدأت من محافظة بورسعيد وجابت مختلف محافظات الجمهورية.

وبدأت دعوات المقاطعة تحت عنوان "مقاطعة الأسماك - خليها تعفن" وانطلقت من بورسعيد وصولًا إلى محافظات الإسكندرية ودمياط، لتحقق المقاطعة ركودًا غير مسبوق داخل حلقات السمك والسعي نحو تدشين المقاطعة لبقية السلع والأغذية الأخرى كاللحوم والدواجن.

وفي السطور التالية كشفت "الدستور" الأسرار الخفية داخل حلقات السمك بالمحافظات الساحلية والوقوف وراء ارتفاع أسعاره مؤخرًا ودور بورصة الأسماك من خلال التواصل مع كبار التجار في محافظات الدلتا وأيضًا رصد لآراء المواطنين.

تاجر في بورصة أسماك كفر الشيخ: السعر يوميًا في مزاد علني وفق العرض والطلب

محمد أبو سمرة، تاجر سمك في بورصة أسماك كفر الشيخ ويمتلك عددا من المزارع السمكية، يقول إن أسعار الأسماك ارتفعت آخر فترة نتيجة الارتفاعات المتتالية والتضخم الذي طال كل المواد الخام أو اللوازم المطلوبة في المزارع السمكية.

يقول أبو سمرة، إن المزارع السمكية الآن أصبحت تكلفتها عالية للغاية وهذا بالتبعية يؤثر على سعر السمك اليومي والذي يتم تحديده وفقًا لبورصة الأسماك في محافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن تكلفة المزارع السمكية ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار الجاز والسولار والعلف وزريعة الأسماك نفسها أصبحت غالية بالإضافة إلى تكاليف أخرى أثرت على سوق الأسماك والبورصة.

يوضح أبو سمرة: "احنا مش ضد المقاطعة ولكن احنا كمان علينا تكاليف مرتفعة زي إيجار الأرض سواءً في المزارع أو المحال التجارية أصبح مرتفع والعمالة وإيجار الفدان يصل لـ 35 ألف في السنة وكذا العلف الذي يستخدم للزريعة وصل طن العلف لـ 35 ألف جنيه، وطبعا بنستخدم أطنان من الأعلاف دي".

مزارع سمكية

يستكمل تاجر أسماك بورصة كفر الشيخ، أن أسعار حلقة السمك يتم تحديدها يوميًا في بورصة الأسماك بمحافظة كفر الشيخ وفقًا لمزاد علني يحدده أسعاره العرض والطلب، فإذا كان المعروض كثير من الأسماك تلقائيًا تنخفض الأسعار والعكس صحيح.

وعن بورصة كفر الشيخ يضيف التاجر، أن البورصة تقع في هذه المحافظة على مساحة 20 فدانا وبها عدد ضخم من حلقات السمك ومراكز الخدمات، فهي المسؤولة عن توريد أكثر من نصف إنتاج مصر من الأسماك على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لذا فإن السعر تحدده بورصة أسماك كفر الشيخ يوميًا بحسب المزاد العلني.

ونوه تاجر أسماك بورصة كفر الشيخ أن البورصة والأسعار كل يوم متغيرة ففي يوم السبت ارتفع سعر السمك ووصلت "البوكسة" أي صندوق السمك إلى 2000 جنيه والتي تحمل نحو 25 كيلو، مختتمًا أننا نأمل انخفاض أسعار الأعلاف كي ينعكس بالإيجاب وتنخفض أسعار السمك.

تاجر بالكردي في الدقهلية: المزارع قفلت والمواطنين قاطعوا والتجار في المواجهة

وفي محافظة الدقهلية وتحديدا من مدينة الكردي يقول أحد التجار يُدعى "عم جمبري"، إن سوق السمك حاليًا يشهد عدم استقرارًا غير مسبوق وتضارب في الأسعار وتفاوت كبير، فإن أصحاب المزارع السمكية وكبار تجار السمك بعد هذه المقاطعة لم يوردوا الأسماك في الأسواق.

يقول عم جمبري: "والله بالنسبة للسمك أصحاب المزارع قفلوا على مصالحهم ومحدش راضي يطلع سمك بيقولوا بنخسر بالأسعار دي وعلينا تكاليف عالية منقدرش نبيع أقل من كدا الناس مقطاعه الشرا في المحلات والأسواق والدنيا بتزيد مش بتقل واحنا كتجار اللي في المواجهة مع المواطن والله المستعان".

يستكمل عم جمبري أن أسعار السمك غير مستقرة وإذا أردنا تحديد الموقف فهي تواصل في الارتفاع وليس الانخفاض بالرغم من مقاطعة المواطنين الشراء، ولكن لأن وضع سوق السمك يختلف عن أي سلع أخرى لأن أسعاره تُحدد وفق مزاد علني.

يوضح عم جمبري أن أول مرة يواجه سوق السمك هذا الحال ونتمنى استقرار الوضع في أقرب فرصة، مستطردًا: "عملنا مبادرة زيرو مكسب وبنبيع بسعر الجملة في المحل وذلك لعدم وقف الحال، احنا مع استقرار السوق والأسعار".

ويختتم: "احنا مش ضد المقاطعة وقررنا أننا مش هنقفل محلنا وهنحاول نواجه الأزمة وهندعم كل الأسماك الموجودة في المحل عن طريق بيعها بسعر الجملة علينا بدون جنية واحد مكسب من اليوم لحين نزول الأسعار الرسمية من البورصة".

تاجر بدمنهور في البحيرة: كبار التجار يتعمدون تعطيش السوق وهذا كارثي

ومن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة يناشد أبو ساندي، تاجر أسماك ولديه محل، الحكومة بضرورة التدخل لحل الأزمة التي يشهدها سوق السمك لأن الأمر يُنذر بكارثة وارتفاع أسعار أكثر من السابق.

يوضح أبو ساندي، أن الوضع الحالي في سوق السمك خطير للغاية وذلك لأن المراكب توقفت عن الإبحار وعملية الصيد، وأصحاب المزارع أغلقوا مزارعهم ووقفوا توريد الأسماك وأصحاب المحال أو التجار الصغار هم أيضًا يشهدون خسارة بسبب توقف عملية البيع والشراء.

يحذر أبو ساندي من عملية تعطيش السوق من الأسماك بهذا الشكل من قبل "الحيتان" أي كبار التجار المتحكمين في الحلقات والأسعار في بورصة الأسماك، فإن ما يحدث الآن هو أن التجار بدأوا في تعطيش السوق معنى بدلًا من توريد 2 أو 3 أطنان من الأسماك يوميًا أصبح التجار يوردون طن واحد فقط أو أقل، وبالتالي ارتفاع في الأسعار أكثر من السابق.

يستكمل: "أنا من ساعة المقاطعة وأنا قافل بس مش هقدر أقفل أكثر من كدا عندي محال وإيجار وعمالة ودا رزقي في هشتغل بالسعر اللي يكون، احنا التجار عندنا من دمنهور وكل محافظة البحيرة بياخدوا السمك من بورصة كفر الشيخ وهي اللي بتورد لكل التجار في كل المحافظات، يعني هي اللي متحكمة في السوق والأسعار".

يرى أبو ساندي أن المقاطعة ليست حلًا وأنه يجب تدخل المسؤولين لحل الأمر ويرضي جميع الأطراف، لأن عملية التعطيش للسوق هكذا ستنعكس بالسلب على المواطنين وأيضًا المحال، مشيرًا إلى أن التجار سيكونوا مجبرين على الشراء بالسعر المعروض أيً كان.

مواطنون: سنستمر في المقاطعة لحين انخفاض الأسعار

حمدي البنداري، من محافظة بورسعيد، يقول إنني مشارك في مقاطعة الأسماك بل وأيضًا أذهب إلى الأسواق يوميًا لأرى وضع المحال ومستجدات المقاطعة وبالفعل معظم المحلات لا يوجد فيها أسماك والمواطنون قليلًا ما يشترون.

يوضح: "ذهبت إلى السوق اليوم بجد المقاطعة نجحت لا يوجد بائعين سمك وإن وجد عدد قليل ولا يوجد زبائن وهذا من سوق علي وسوق الـ٥٠٠٠ وبعض محلات السمك في الأماكن المتفرقة ويجب أن نستمر في المقاطعة".

يضيف: "أهم حاجة في المقاطعة هو الاستمرار عشان تجيب نتيجة هو الأسبوع التاني مش الأول، لأن العند بتاع التجار هيخليهم الأسبوع الأول يكابروا، لكن الأسبوع التاني هيبدأ خسايرهم ولازم يتراجعوا".

ريناد عبد الرحمن، من محافظة الجيزة، تقول إنها منذ انطلاق مقاطعة الأسماك وهي ملتزمة بعدم الشراء لحين انخفاض الأسعار مرة أخرى، وتأمل أن تصل المقاطعة إلى جميع المنطاق والمحافظات الأخرى.

تقول ريناد: "مقاطعة بس المهم كمان اللحمة والفراخ ونكون قد القول يلا ضد جشع التجار منهم لله احنا نقدر نغير كتير لو محدش هيحس بينا احنا نقدر نساعد بعضينا".

توضح: "بورسعيد نجحت اسكندرية كمان، والمفروض أهل الجيزة كمان مقاطعة للحوم والفراخ والله أسبوع بس والدنيا هترخص كله عشان خاطر أولادنا الكل يتكلم والكلام يوصل لأهله وأصحابه وناسه وإن شاء الله نقدر".

مؤسس حملة مقاطعة الأسماك: وصلنا 25 محافظة ونستمر في المقاطعة

يقول وسام الصفتي، مؤسس حملة مقاطعة الأسماك، الحملة حققت رواجًا ونجاحًا كبيرًا وندرس بدء مقاطعة السلع المحتكرة الأخرى، لتحقيق انخفاض حقيقي في أسعار جميع السلع، وحتى الآن نقدر نحو 25 محافظة شاركت في حملة المقاطعة.

يوضح أن حملة مقاطعة الأسماك جاءت فكرتها من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم شراء السلع المرتفعة الأسعار ومن هنا انطلقنا بحملة “خليه يعفن” ومقاطعة شراء الأسماك، أملًا في انخفاض الأسعار إلى حد مقبول ضمن أهداف الحملة.

يشير مؤسس حملة مقاطعة الأسماك إلى أن التجار وأصحاب المزارع والمراكب يرفضون تخفيض الأسعار والتنازل عن الأرباح المبالغ فيها التي يحققونها، ولا يوجد مراعاة لحال المواطنين والغلابة، لذا نستمر في المقاطعة.

شعبة الأسماك: أصداء حملة المقاطعة وصلت محافظات عديدة

من ناحيته يقول عبده رضوان، رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن أصداء حملة مقاطعة لأسماك بدأت تؤتي ثمارها بالفعل منذ بدايتها في محافظة بورسعيد حيث بدأت المحافظات الأخرى في المشاركة بالمقاطعة وعدم شراء الأسماك.

يوضح رضوان، أن المشكلة تكمن في أصحاب المزارع أو أصحاب مراكب الصيد لأنهم الموردين الفعليين للأسماك وبداية البيع من عندهم بأسعار مرتفعة، مضيفًا أن أصحاب المزارع أو المراكب يعرضون السعر وفي حال عدم الاتفاق مع التاجر يبحثون عن تاجر يعطي سعر أعلى وهكذا لذا فنعمل على حل أساس المشكلة.

2 مليون طن من إنتاج الأسماك سنويًا

وصل إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى حوالي 85%، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي، وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي، وستزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها، وذلك وفق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.