فى حب الرئيس.. مواطنة: أعاد الأمان والاستقرار ويستحق الدعم بالانتخابات (فيديو)

أشادت "مريم طه، 20 سنة" خلال حديثها لـ"الدستور" بالتطور الكبير الذي شهدته جميع مجالات الحياة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة دعمها له خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابعت أن الفترة الماضية شعر الشعب المصري بعودة الأمان للشوارع، وتحرك عجلة الاقتصاد نحو التنمية من خلال المشروعات التي نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبة: "إن الشباب أكثر الفئات التي استفادت من جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهة: "أنا بحب السيسي جدًا، ونجاحه هو نجاح لمصر، ولإرادة الشعب المصري".

وطالبت مريم طه المواطنين بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة؛ لضمان تحقق خطته العظيمة التي من شأنها تطوير كل بقاع مصر.

حزب المصريين الأحرار يعلن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي

استقبلت حملة حزب المصريين الأحرار «الحزبية الشعبية» لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة الآلاف من طلبات الانضمام، كتابيًا وإلكترونيًا، من شخصيات عامة ونُخب فى المجالات المختلفة ومواطنين فى النجوع والقرى بمحافظات مصر المختلفة.

وطلب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظات النزول للشارع مع المواطنين، استجابة لطلبات ورغبات الأهالى، للتعبير عن تأييدهم للرئيس السيسى وإعلان الانضمام لحملة تأييده لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وانضم عدد ضخم من المواطنين للحملة الشعبية لـ«المصريين الأحرار»، من أعمار ومحافظات مختلفة، من أسوان وحتى مطروح، ويستمر أبناء الحزب فى عقد اللقاءات المباشرة مع الناس فى الشارع للتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة فى الاستحقاقات الانتخابية، والاختيار الأفضل لصالح مصر وأهلها.

ويستمر الحزب باختلاف المستويات التنظيمية فى تكثيف دورات التجهيز والتأهيل للشباب على أعلى مستوى، لحملة مرشح الحزب، تتضمن التنظيم والتسويق والمتابعة والدعم اللوجستى والرقابة والرصد والتحليل والرد، مع جاهزية غرف العمليات مركزيًا وفرعيًا للمتابعة عن كَثب خلال مجريات العملية الانتخابية.