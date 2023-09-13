الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

عن دعمه للرئيس.. مواطن: "نحن بحاجة لاستكمال مسيرة التنمية" (فيديو)

مواطن
مواطن

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، وهي التي لمسها المواطن ودعمت على مدار كل تلك السنوات، ثقتهم في الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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أحد المواطنين أعلن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة وبعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية والتي ساعدت في نمو مصر اقتصاديا.

وتابع في تصريحات لـ “الدستور” أن المشروعات القومية التي شهدتها مصر على مدار الفترات الماضية ساعدت المواطن في المقام الأول، وعلى سبيل المثال فهناك طفرة في الطرق والمواصلات.

وعلق:"أنا من قليوب.. بعد ما كنت باخد 3 و 4 ساعات في الطريق.. حاليا الطريق مش بيكمل ساعة واحدة وأكون في القاهرة".

وأضاف أن ضمن الانجازات الكبري التي تم تحقيقها على أرض الواقع هي مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية والتي وفرت العديد من المشروعات للمواطنين واستفادت منها جميع الفئات وساعدت في توفير حياة كريمة لكل مواطن، مشيرًا أيضا إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي ساعدت في توفير فرص عدد لكثير من العمال والتي تعد هي الأخرى ضمن المشروعات التي أحدثت طفرة في الدولة المصرية.

إنجازات تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية 

مبادرة حياة كريمة

العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

محطة الضبعة النووية

حقل ظهر

مشروعات الإسكان الإجتماعى

مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات

مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة.

شبكات الطرق والكباري الضخمة 

الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسة المقبلة المشروعات القومية المواطنين السيسي

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