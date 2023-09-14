الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن مغترب: 10 سنوات من الإنجازات للرئيس السيسي رغم التحديات

المواطن
المواطن

دعا المصريون المقيمون بالخارج الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال المسيرة التي قادها منذ توليه حكم الجمهورية والتي على مقربة من أن تتوج بجمهورية جديدة.


الدكتور رامي لبيب علم الدين ممثل الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج والذي يعيش في مملكة البحرين، والذي رأي أنه طوال العشر سنوات التي مضت كان المواطن البسيط هو الشغل الشاغل للرئيس السيسي.



رأى علم الدين أن التحديات التي تواجهها مصر ليست فقط قاصرة على دولتنا، بل هي كذلك تحديات تواجهها كل الدول بسبب الظروف العالمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة، الذي غطى الكثير من المراكز والقرى في الريف المصري، وعمل على إعادة هيكلة الطرق ومساعدة محدودي الدخل وبناء مراكز الشباب.

واهتم بجمع المجتمع المدني تحت مظلة رئاسة الجمهورية، والذي جدد ثقته فيه، وقال “مع الرئيس السيسي هنكمل مشوار ٢٠٢٤”.

حياة كريمه 102 قرية بمبادرة حياة كريمة 1800 مشروع خدمي ضمن حياة كريمة 19 مشروع بقرية حجازة ضمن حياة كريمة “التعليم حياة”

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