الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: تحية من القلب للزعيم القائد محمد أنور السادات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المبادئ والصفات تجسدت في الإنسان المصري، وفي قواتكم المصرية الباسلة البارة بوطنها، جيل أكتوبر العظيم الذي ارتفعت قامته فوق ارتفاع المحنة، وأثبت مجددا أن لمصر رجالا في كل عصر يعرفون قدرها العظيم وقادرون دائمًا بإذن الله على صون الوطن ورفعته. 

وأضاف الرئيس خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "تحية احترام وتقدير من شعب مصر العظيم للقوات المسلحة الوفية في دورها الوطني المقدر في الحرب والسلم لإخلاصها الدائم واحترافيتها الدائمة، واستعدادها لجميع التحديات التي تواجه الوطن".

وتابع: تحية من القلب للزعيم القائد محمد أنور السادات البطل، الذي استشهد في نصب السلام بعد أن كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن.

عبد الفتاح السيسي جيل أكتوبر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة محمد أنور السادات

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