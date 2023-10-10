أحد سكان الشروق: الرئيس السيسى قدم لنا الكثير وحان رد الجميل (فيديو)

اهتم عدد كبير من المواطنين بإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة؛ وذلك لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم العديد من المشروعات الرئاسية، وأعاد تأهيل البنية التحتية، والمرافق العامة والخدمية خلال الفترة الماضية.

في هذا السياق، قال سامي عبدالمعطي، أحد سكان منطقة الشروق التابعة للقاهرة في تصريحات لـ" الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم لمصر الكثير، حيث أعاد الحياة للقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المشروعات التي نفذت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلقت طفرة كبيرة في ريف وصعيد مصر.

وأضاف أنه حان الوقت لرد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه لاستكمال المشروع الوطني، ورحلته الطويلة في محاربة الفقر، معقبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على مصالحنا، وقدم لنا الكثير.





الهئية الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء رابع أيام تقديم أوراق الترشح

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الرابع من الأيام المحددة وفق الجدول الزمني الصادر عنها في شأن إجراءات ومواقيت الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وحضر بعد ظهر اليوم أمام لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، محمد فريد سعد زهران، حيث قدّم أوراق ترشحه.

وحرّر طالب الترشح النماذج والإقرارات المطلوبة، والتي أعدّتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك ضمن متطلبات الترشح، كما قدّم الأوراق والمستندات المحددة قانونًا، ومن بينها عدد 30 تزكية من أعضاء بمجلس النواب.

تلقي طلبات الترشح وفحص الأوراق

وقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح، الأوراق المقدمة إليها، وتفحص حاليًا جميع الأوراق المُقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية والقرارات المُنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميًا اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير (السبت) الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الثانية ظهرًا.