الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسي عمل مشاريع ضخمة في الصعيد وقدم الكثير لنا (فيديو)

المواطن
المواطن

حرص  العديد من المواطنين على تقديم الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجولة الانتخابية القادمة، وذلك لحماية مصر من المساس بها، الأمر الذي دفع عدد كبير من المواطنين للمشاركة في تحرير التوكيلات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 

 

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقال أحد المواطنين لـ"الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نفذ العديد من المشروعات في الصعيد وفي كل مكان من أجل، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حمى مصر من الإرهاب، ومن الإجرام، وطور البنية التحتية.

وأشار إلى أنه عندما يذهب للصعيد يرى المشروعات الرئاسية متوفرة وكثيرة، الأمر الذي يساعد في فتح أبواب رزق جديدة، منوهًا:" احنا معاك يا سيسي".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يلبي نداء المصريين لاستكمال الحلم في الترشح مدة رئاسية جديدة، وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن": "هطلب منكم نتوجه إلى الله وندعوه نقول له يا رب، إن كان يا رب غيري أولى بها مني فوفقه، ويا رب، إذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسر لي".

وقاطعه الحضور، بهتافات: "قول يا ريس قول عايزينك معانا علطول، بنحبك يا ريس"، وقال الرئيس كلمته: " عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، واحترم إرادة المصريين وأعمل بها".

وذكر: "عمري ما قدمت وعود ولا قلت كلمة مقدرش أعملها، كل اللي أقدر أقوله لكم هفضل اشتغل واشتغل واشتغل، وربنا اللي يوفق، ويارب أكون أنا أولى بها".

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين للمشاركة الإيجابية والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليرى العالم كله أن مصر دولة ذات إرادة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال  كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن": "من فضلكم، هيسعدني ويشرفني جدًا نسب مشاركة المصريين، والله حتى لو لم يختاروني، عايزكم تظهروا للعالم إن هنا في دولة وناس وإرادة" وتابع: "إرادة الناس وليس إرادة الحاكم".

وأردف: "إرادة الناس هتجيب الحاكم، وأيًا ما كانت النتيجة هتسعدنا كلنا، لأنها هتشرفنا وتشرف بلدنا".

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