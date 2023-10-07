برلماني: المصريون بالخارج أثبتوا دعمهم للرئيس السيسي في الانتحابات

قال النائب محمد حسين، عضو مجلس النواب، على هامش المؤتمر الأول لتدشين حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتوجه بالتهنئة للشعب المصري على جهده العظيم في إبداء آرائهم ورغبتهم للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومطالبته بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة 2023 /2024، معقبًا أنه اليوم، تم تقديم أوراق الترشح الخاصة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مدعمة بتوكيلات من المواطنين، وتزكيات من أعضاء مجلس الشعب.

وأشار لـ"الدستور" إلى أن 2 مليون مواطن مصري داعمين للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا أن تنظيم المؤتمر يشير إلى أن حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية 2023 / 2024 ستكون مشرفة، وتليق بقيمة الرئيس.



https://youtu.be/hVUFiYAM4Jg











المستشار محمود فوزي: حملة الرئيس السيسي ستكون غير نمطية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن المرشح الرئاسي وجه بأن تكون حملته الانتخابية غير نمطية.

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن المرشح وجه بأن تقوم الحملة في المقام الأول على مشاركة كل الأطياف الاجتماعية بما يعيد روح ٣٠ يونيو، وذلك بمشاركة كل الكيانات والأحزاب السياسية واعتبار كل محب ومؤيد للمرشح الرئاسي عضوًا في حملته الانتخابية.



انطلاق المؤتمر الصحفي الأول لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي



انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة، وإعلان تفاصيل إجراءات الترشيح وما يرتبط بها من مسائل.

كان قد قدم المستشار الدكتور محمود فوزي، وكيل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وممثله القانوني، اليوم، السبت، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات، التي يترأسها المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة.

وحضر المستشار الدكتور محمود فوزي وكيل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إلى مقر القاعة المخصصة لتقديم طلبات الترشح، مصطحبًا معه فريق الحملة الانتخابية، حاملين أعدادًا كبيرة من الصناديق التي تحتوي على نماذج تأييد المواطنين الصادرة عن مكاتب التوثيق من مختلف محافظات الجمهورية.

وقام المستشار الدكتور محمود فوزي، بملء نموذج لطلب الترشح عن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمعد لذلك بالهيئة الوطنية للانتخابات بصفته الوكيل عن المرشح، وكذا ملء الإقرار الخاص بالجنسية المصرية بأنه مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين، ولم يحمل هو أو والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، والإقرار بعدم سابقة الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، فضلًا عن الإقرار الخاص بتمتعه بحقوقه المدنية والسياسية.

