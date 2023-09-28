في ذكرى رحيل ناصر.. يمنيون ينعون زعيم الأمة وقائد جمهورية يوليو

تحل اليوم ذكرى وفاة الرئيس عبدالناصر، الأمر الذي دفع عدد كبير من الشعوب العربية في إبداء التعازي لروح الفقيد الذي غاب بجسده وظلت روحه تجوب أجواء الوطن العربي أملاً في تحقيق القومية العربية التي طالما سعى لزرعها في نفوس الجميع.

لم يتوقف أمر تقديم العزاء لروح الفقيد الراحل جمال عبدالناصر على المصريين وحسب، إنما حرص عدد كبير من الشعوب العربية في تمجيد ذكرى رحيل زعيم الأمة، إلا أن حب ناصر قد تملك من قلوب اليمنيين الذين أثنوا على ناصر ومجدوا ذكرى رحيل الزعيم الذي أفنى حياته في خدمة الوطن العربي واعلاء راياته.

ظل الزعيم الراحل عالقا في أذهان الجميع، فحب قائد الأمة العربية باتت تتوارثه الأجيال حتى تأصل في نفوس الشباب والكبار والصغار.

في التقرير التالي، رصدت" الدستور" تفاعل النشطاء والسياسيين اليمنيين مع رحيل الزعيم جمال عبد الناصر.

مواطنون يمنيون: ذكرى ناصر لن تغيب.. رحمه الله

قال الصحفي اليمني، محمد جميع إن الرئيس عبد الناصر قد وضع بصمته في حياة العالم العربي باسره، وأشار إلى الدعم الذي قدمه الرئيس الراحل إلى القضية اليمنية، لافتًا إلى أن ناصر رحل بعدما سجل اسمه بحروف من نور في التاريخ.

قالت ماجدة أحمد، ناشطة يمنية، إن جمال ترك للسياسة العربية إرث كبير يتكئون عليه، مشيرة إلى أنه ترك العصر التي يمكن أن يسند عليها العالم العربي وهى القومية العربية، داعية الله أن يرحم ناصر وان يفيض عليه من رحمته وكرمه"، مؤكدة أن الزعيم هو حبيب الملايين حول العالم.

فيما قال محمد عبدالله، ناشط يمني إن الدعوات ترافق الرئيس عبدالناصر سواء في حياته أو مماته:"عاش الزعيم الراحل في حياته ووفاته".