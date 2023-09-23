السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقابل قطارين فى نفس الاتجاه بمحطة مترو أم المصريين يُثير الذعر بين الركاب

مترو الانفاق
مترو الانفاق

شهدت محطة مترو أم المصريين بالجيزة حالة من الذعر بين الركاب؛ بسبب التقاء قطارين على نفس المسار بالمحطة.

وقال أحد الركا، إن قطارا قادما إلى محطة أم المصريين في اتجاه الجيزة، تفاجأ بوجود قطار مقابل في نفس المسار، ما أدى لتوقف القطارين، وسط ذعر كبير من ركاب القطارين والمتواجدين على رصيف المحطة.


وأضاف آخر لـ"الدستور"، أنه لولا وجود جراج  لقطارات للمترو بمحطة أم المصريين اتجاه الجيزة، ما ساعد في تغيير خط السير قطار المترو،  وتم ركنه في الجراج بمحطة أم المصريين.

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق تستعد لافتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث لشبكة مترو الأنفاق، التي تأتي في إطار خطة الارتقاء بمنظومة النقل الجماعي.

وقال اللواء طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن مترو الأنفاق يقل نحو 5.5 مليون راكب في الشهر ارتفاعًا عن 3 ملايين راكب فى السابق، ومن المتوقع أن يرتفع العدد ليصل إلى 10 ملايين مع استكمال المرحلة الثالثة ثم 15 مليون راكب فى الشهر مع الدخول للمرحلة c3.

وأضاف "جويلي"، في تصريحات متلفزة، أنه من المخطط اتمام تنفيذ المرحلة 3C في النصف الأول من عام 2024، على أن يتم بداية التشغيل التجريبي للمرحلة 3C بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وكانت قد أعلنت محافظة الجيزة عن قرب الانتهاء من أعمال محطة مترو إمبابة والتي تقع ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، البالغ طولها 13.7 كيلومتر، وتشمل 11 محطة، منها 4 نفقية، و5 علوية، 2 سطحية، وأنها سوف ترى النور قريبًا.

وتشمل عبر محطة نفقية واحدة هي السودان، و4 محطات علوية، هي إمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، ومحطة سطحية واحدة هى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وفق الموقع الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق.

محطة مترو أم المصريين بالجيزة الذعر الشديد بين المواطنين التقاء قطارين لشبكة مترو الأنفاق الهيئة القومية للأنفاق

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