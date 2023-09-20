الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعدادًا لافتتاحها.. حملات إزالة بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث بإمبابة

حملات إزالة بالوراق
حملات إزالة بالوراق وامبابة

حالة من الاستعدادات تشهدها عدد من مناطق محافظة الجيزة لافتتاح محطات مترو الخط الثالث بإمبابة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتزامنا مع اقتراب افتتاحها قامت محافظة الجيزة بحملة إزالة موسعة للإشغالات والتعديات الموجودة بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الأنفاق الخط الثالث الجديدة بإمبابة والمقرر افتتاحها قريبا وذلك للظهور بالشكل الحضاري اللائق، بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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وصول مترو الأنفاق لشارع البوهى بإمبابة قريبا

افتتاح محطات الخط الثالث من مترو الأنفاق

وأشاد العديد من الأهالي من سكان منطقة إمبابة بحملات محافظة الجيزة، التي تشهدها المنطقة على مدار الأيام الجارية بالتزامن مع اقتراب افتتاح محطات المترو، ويقول محمود طه، أحد الأهالي بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إنه شهدت الحملات إزالة التعديات وكل ما يعيق حركة المارة بشوارع السودان والعامل الأول وطلعت حرب وسعد زغلول ورفع عدداً من الأكشاك والفتارين المقامة بالمخالفة وجار استكمال الحملات بمتابعة من اشرف بكر رئيس حي إمبابة.

تابع أن هناك جهودا واسعة تبذلها الدولة المصرية ومحافظة الجيزة من أجل الظهور بالشكل اللائق والحضاري تزامنا مع افتتاح محطات الخط الثالث من مترو الأنفاق والذي ينتظره جميع الأهالي بالمنطقة والمناطق المجاورة.

محافظة الجيزة

أكد حسين نصر، أحد الأهالي بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن كافة المناطق المجاورة لمحطات المترو الجديدة بمنطقتي الوراق وإمبابة سوف تساعد في تطوير وتنظيم الشوارع والأحياء بشكل لائق وحضاري، لافتا إلى أن هناك أعمال جارية من رصف الشوارع والأرصفة وإزالة المخالفات والتعديات الموجودة في الشوارع لكي يتم الانتهاء منها تماما قبل افتتاح المترو بشكل رسميا للركاب.

حملات إزالة بمنطقة إمبابة

أوضح كمال طاهر، أحد أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن الشوارع المجاورة لمحطة مترو الأنفاق كانت تعاني من الإهمال الشديد ووجود العديد من المخالفات والتعديات من قبل الأكشاك وأصحاب المحال والمقاهي، وهو ما تعمل عليه محافظة الجيزة والحي في الوقت الحالي لإزالة كافة التعديات من محيط محطات المترو الجديدة لكي تظهر بشكل لائق تزامنا مع افتتاحهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وطالب بوجود مراقبة ومتابعة دورية لحملات الإزالة للتعديات والإشغالات ووضع كاميرات مراقبة على الطرق لكي لا تعود الفوضى من جديد ولكي يتم الحفاظ على الشكل الحضاري الذي يظهر عليه محطات المترو الجديدة.

حملات إزالة بالوراق وامبابة

حملات إزالة بالوراق وامبابة
حملات إزالة بالوراق وامبابة
حملات إزالة بالوراق وامبابة
حملات إزالة بالوراق وامبابة
حملات إزالة بالوراق وامبابة
حملات إزالة بالوراق وامبابة
حملات إزالة بالوراق وامبابة
حملات إزالة بالوراق وامبابة
حملات إزالة بالوراق وامبابة
حملات إزالة بالوراق وامبابة
حملات إزالة بالوراق وامبابة
حملات إزالة بالوراق وامبابة
حملات إزالة بالوراق وامبابة
حملات إزالة بالوراق وامبابة
محافظة الجيزة محطات مترو الخط الثالث بإمبابة محطات مترو الخط الثالث حملة إزالة افتتاح محطات الخط الثالث من مترو الأنفاق

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