وصول مترو الأنفاق لشارع البوهى بإمبابة قريبا

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تسليم قطار مترو جديد للهيئة القومية للأنفاق بمصنع سيماف لتصنيع عربات المترو وعربات السكة الحديد، وذلك برفقة قيادات السكك الحديدية واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، كما تفقد وزير النقل خلال الجولة ورش تصنيع قطارات مترو الأنفاق الجديدة، التي تحمل شعار «صُنع في مصر»، بمصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف» في حلوان.

وبحسب ما أعلنته وزارة النقل فإنه من المقرر أن يصل المترو قريبًا لشارع البوهى بإمبابة.

ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الثالثة بالكامل نهاية العام الجارى، حيث يتم الآن تشغيل المترو بها بشكل تجريبى بدون ركاب، والمحطات المقرر تشغيلها هى محطة السودان وإمبابة والبوهي والقومية والطريق الدائرى ومحطة الضبعة.



ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرع جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.



يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى "ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى.



ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات، محطة نفقية (السودان) وعـدد 4 محطات علوية (إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري) ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).



أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات [3 محطـات نفقيـة (التوفيقية- وادي النيل - جامعة الـدول) ومحطـة علويـة (جامعـة القـاهـرة) ومحطـة سطحية (بولاق الدكرور).