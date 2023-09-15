قبل افتتاحهما رسميًا.. وضع اللمسات الأخيرة بمحطتى مترو إمبابة والقومية (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث بمترو الأنفاق، حيث تضع الهيئة القومية للأنفاق اللمسات الأخيرة بمحطات (مترو الطريق الدائري والقومية وإمبابة والبوهي والسودان)، ضمن أعمال الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث.

الخط الثالث لمترو الأنفاق

ورصدت "الدستور" اللمسات الأخيرة في محطات مترو إمبابة والقومية قبل افتتاحهما رسميًا خلال أيام.

وشهد الطريق الذي يقع أسفل محيط مترو الأنفاق أعمال تطوير ورصف، كما تم الانتهاء من المحطات بالداخل وجارٍ وضع التشطيبات النهائية للمحطات من الخارج، بالإضافة إلى المصاعد لخدمة كبار السن وذوي الهمم والسلالم العادية، كما تضم مسارًا خاصًا للمكفوفين من ذوي الهمم لتسهيل الوصول للرصيف دون مساعدة.

كما أنها تربط بين محطات (ناصر ماسبيرو، صفاء حجازي، والكيت كات) وهو الجزء الذي تم تشغيله أمام حركة الركاب خلال الفترات الماضية، وتم إطلاق خدمة جديدة للركاب من ذوي الهمم وكبار السن، والأمهات المصطحبات لأطفالهن، من خلال تركيب بوابات تذاكر خاصة لهم تسمح بدخول الكراسي المتحركة والسيارات الصغيرة التي تحمل الأطفال.

سعادة المواطنين بمترو الأنفاق

ويقول سعيد عصام، أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن افتتاح المحطات الجديدة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ستنقذ المنطقة بالكامل من العشوائية خاصة من قبل سائقي الميكروباص الذين يسيرون في الشوارع دون ضبط.

وأيده الرأي توفيق محمد أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن وجود حدث كبير مثل هذا يعد طفرة جديدة بمشروعات الطرق والكباري خاصة وأن المحطات الجديدة سيتم افتتاحها في مناطق عشوائية وهو ما يجعل المترو سببًا في حدوث نقلة حضارية للمنطقة وسكانها.

وأوضح صلاح كمال أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن افتتاح تلك المحطات يساعد في تخفيف حدة الزحام والتكدس المروري الذي تشهده المنطقة بشكل يومي خاصة خلال أيام العام الدراسي.

مترو الأنفاق

مترو الأنفاق

مترو الأنفاق

مترو الأنفاق

مترو الأنفاق