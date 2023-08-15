الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القومى للأنفاق": افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قريبًا

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

تستعد الهيئة القومية للأنفاق، لافتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث لشبكة مترو الأنفاق، والتى تأتى فى إطار خطة الارتقاء بمنظومة النقل الجماعى.

قال اللواء طارق جويلى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن مترو الأنفاق يقل نحو 5.5 مليون راكب فى الشهر ارتفاعًا عن 3 ملايين راكب فى السابق، ومن المتوقع أن يرتفع العدد ليصل إلى 10 ملايين مع استكمال المرحلة الثالثة ثم 15 مليون راكب فى الشهر مع الدخول للمرحلة c3.

وأضاف جويلي، فى تصريحات متلفزة، أنه من المخطط اتمام تنفيذ المرحلة 3C في النصف الأول من عام 2024، على أن سيتم بداية التشغيل التجريبي للمرحلة 3C بحلول شهر أكتوبر المقبل.

مترو الأنفاق محطات جديدة الخط الثالث اللواء طارق جويلى الهيئة القومية للأنفاق

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