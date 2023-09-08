الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

وزير النقل
وزير النقل

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس  وقيادات الهيئة القومية للأنفاق  جولة تفقدية بمشروع المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو حيث تابع وزير النقل أعمال التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (والتى بدأت من شهر مايو الماضي) مستقلا احد قطارات الخط الثالث للمترو وحيث يمتد هذا الجزء  بطـول 6.6 كـم ويشتمـل علـى 6 محطات (1 محطة نفقيـة (السـودان) + 4 محطات علوية (إمبابة - البوهي - القـومية - الطـريق الدائـري) + 1 محطة سطحية (المحطــة النهائية عنــد محــور روض الفرج). 

 واطمئن  الوزير  على جاهزية هذا الجزء  للافتتاح الرئاسي خلال الفترة القادمة وحيث يتم  حاليا إختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية -...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها كذلك يتم تسيير القطارات لعمل الإختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع تمهيداً لبدء تشغيلها للركاب خلال الفترة القادمة 

كما تفقد وزير النقل المحطات في  الجزء الثاني من المرحلة الثالثة وشاهد  أعمال التشطيبات والتركيبات النهائية مثل أعمال  التركيبات النهائية للمعدات الكهروميكانيكية والإشارات والإتصالات وماكينات التذاكر 

و اطلع الوزير على التقدم في معدلات تنفيذ  الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو(3C ) والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل  وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [3محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل ) ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين.

 

الخط الثالث للمترو أول شريان للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى

 

وجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى ، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلي جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء وقد تم في أكتوبر 2022 إفتتاح الجزء الأول منها بطول 4 كم وعدد 4 محطات نفقية والذي حقق بإفتتاحه تبادل خدمة نقل الركاب بين الخطين الثالث والأول للمترو.

txt

وزير النقل يشهد توقيع عقد مترو "أبوقير– محطة مصر"

txt

وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع

هذا ويعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ، كما يشتمل هذا الخط على ورشة على مساحة 65 فدانا مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطار.

الخط الثالث للمترو تنفيذ الجزء الثالث وزير النقل الثالث للمترو شرق وغرب القاهرة المرحلة الثالثة

مواد متعلقة

وزير النقل يشهد توقيع عقد مترو "أبوقير– محطة مصر"

وزير النقل يبحث مع السفير الإيطالى آخر مستجدات مشروع كارت النقل الذكى

"النقل" تنفى بيع بعض أصول القطارين الكهربائيين لسداد قروض التنفيذ

وزير النقل ووفد برلمانى فى جولة تفقدية موسعة لمشروع مونوريل غرب النيل

المفتى: الوضوء من مياه الترع جائز

"التعليم" تعلن إنجازاتها خلال 9 سنوات تولي الرئيس  السيسي

شبح الركود.. تفاصيل خريطه الاقتصاد العالمي الجديد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية

القطار الكهربائي.. خطة "النقل" لتطوير قطاع الأنفاق في 9 سنوات

الأكثر قراءة

علبة خطوبة من الخشب.. هدية "محمد رمضان" لعرسان الفيوم (صور)

أخبار فاتتك| موجة حارة تضرب البلاد ونظر استئناف سلمى الشيمي على حبسها

العثور علي جثة سائق "توكتوك" في طامية بالفيوم

"الأرصاد": ذروة موجة الحر اليوم.. والقاهرة تسجل 39 درجة فى الظل

الرئيس السيسى إلى الهند للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين

"رياضة الإسكندرية" تنظم معرضا لمنتجات نادي الفتاة والمرأة بـ 8 مراكز شبابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال