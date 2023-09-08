وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية بمشروع المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو حيث تابع وزير النقل أعمال التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (والتى بدأت من شهر مايو الماضي) مستقلا احد قطارات الخط الثالث للمترو وحيث يمتد هذا الجزء بطـول 6.6 كـم ويشتمـل علـى 6 محطات (1 محطة نفقيـة (السـودان) + 4 محطات علوية (إمبابة - البوهي - القـومية - الطـريق الدائـري) + 1 محطة سطحية (المحطــة النهائية عنــد محــور روض الفرج).

واطمئن الوزير على جاهزية هذا الجزء للافتتاح الرئاسي خلال الفترة القادمة وحيث يتم حاليا إختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية -...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها كذلك يتم تسيير القطارات لعمل الإختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع تمهيداً لبدء تشغيلها للركاب خلال الفترة القادمة

كما تفقد وزير النقل المحطات في الجزء الثاني من المرحلة الثالثة وشاهد أعمال التشطيبات والتركيبات النهائية مثل أعمال التركيبات النهائية للمعدات الكهروميكانيكية والإشارات والإتصالات وماكينات التذاكر

و اطلع الوزير على التقدم في معدلات تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو(3C ) والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [3محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل ) ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين.

الخط الثالث للمترو أول شريان للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى

وجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى ، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلي جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء وقد تم في أكتوبر 2022 إفتتاح الجزء الأول منها بطول 4 كم وعدد 4 محطات نفقية والذي حقق بإفتتاحه تبادل خدمة نقل الركاب بين الخطين الثالث والأول للمترو.

هذا ويعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ، كما يشتمل هذا الخط على ورشة على مساحة 65 فدانا مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطار.