السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" توزع حقائب مدرسية بالمجان على أهالي المحلة بالغربية

حياة كريمة
حياة كريمة

قدمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة الأدوات والحقائب المدرسية للأهالي من الأسر المستحقة في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا في ريف وصعيد مصر، وذلك ضمن مبادرة “راجعين نتعلم” والتي أطلفتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الأدوات المدرسية للأهالي أستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، عقب إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي بدء العام الدراسي الجديد في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

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حياة كريمة تعلن عن مبادرة “ راجعين نتعلم ”

تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة توفير كافة المستلزمات المدرسية لـ27000 طالب في المحافظات المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني والقطاع الميداني والمتطوعين التابعين للمؤسسة لتحديد الطلاب الأكثر احتياجًا وفقًا للمعايير المحددة

وأوضحت المؤسسة، أن معايير اختيار الطلاب المستفيدين من المبادرة تأتي وفقًا لعملية البحث الميداني، وإعطاء أولوية للطلاب الأيتام وأولاد المرأة المعيلة وأبناء ذوي الهمم، بالإضافة إلى أبناء الأسر من العمالة اليومية غير المنتظمة وغير القادرين ماديًا.


الأهالي: “ حياة كريمة قدمت لنا الأدوات المدرسية مجانًا”
 

رصدت "الدستور" انطباع أولياء الأمور عن توزيع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على الأهالي المستحقة للدعم  من أهالي القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، وفي هذا الإطار أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة أنها  نظمت فعالية لتوزيع 1000 شنطة بمستلزماتها في مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

قالت إيمان محمد، إحدى القانطات في مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لـ"الدستور"، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفرت لها الأدوات المدرسية والحقائب بشكل مجاني تمامًا، معقبة: "حياة كريمة رحمتنا من ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية الذي يعاني منه الأهالي".

وأوضحت أسماء فريد، إحدى القانطات في مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إن حياة  كريمة وزعت الحقائب المدرسية على كل الطلاب من الأسر الفقيرة والمستحقة للدعم، منوهة: "خلت أولادي يحسوا انهم زيهم زي باقي الأطفال".

وأضافت سيدة مجدي، إحدى القانطات في مركز المحلة: "حياة كريمة حفظت كرامة الأهالي والأطفال".

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