تجار مشاركون في "كلنا واحد" لـ"الدستور": الأسعار مناسبة والإقبال كبير جدا

كلنا واحد

تساهم مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تحت لواء "المواطن أولًا"، وخلال الفترة الراهنة تعمل وزارة الداخلية المصرية من خلال مبادرة كلنا واحد، على مساعدة المواطنين في بدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

خصصت مبادرة وزارة الداخلية “كلنا واحد” جزء كبير من منافذها في كافة محافظات الجمهورية لطرح وتوفير السلع والأدوات المدرسية، والتي تتضمن “كشاكيل وكراسات وأقلام وزجاجات المياه والحقائب المدرسية وغيرها من السلع المدرسية"، وذك استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 بتخفيض يصل لـ 40%



تخفيضات مبادرة كلنا واحد خلال العام الدراسي 2023/2024

وكانت قد نظمت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، أمس، والتي تستمر لمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد 2023/2024، لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق والاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

تجار كلنا واحد لـ" الدستور": الإقبال كبير جدًأ ومن المتوقع أن يزيد الفترة القادمة

رصدت" الدستور" إقبال المواطنين من أولياء الأمور على منافذ مبادرة كلنا واحد، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2023 /2024، الأمر الذي استعد له التجار المشاركين في مبادرة كلنا واحد بشكل كبير جدًا، وبالتخفيض الذي أقرته وزارة الداخلية المصرية، والذي وصل لنسبة 40% عن السعر المطروح في المحال التجارية.

والتقت "الدستور" عددًا من التجار المشاركين في طرح الأدوات والسلع المدرسية في منافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية للوقوف على مدى توافر الأدوات المدرسية وإقبال المواطنين عليها.

قال مجدي عبدالله، أحد التجار المشاركين في المبادرة بالجيزة، لـ"الدستور" إن التجار استعدوا بكميات وفيرة من أجل تلبية رغبات واحتياجات المواطنين خلال الفترة الراهنة، خاصًة وانه من المتوقع زيادة الأعداد خلال الفترة القادمة.

وأوضح فتحي أحمد، أحد التجار المشاركين في المبادرة، أن الأسر تشتري من مبادرة كلنا لأن أسعارها مناسبة، مشيرًا إلى استعداد التجار للإقبال الكبير الذي يحدث عادة قبل بدء العام الدراسي بأيام وخلال أول أيام العام الدراسي.

وأضاف أمير محمد، أحد التجار المشاركين، أن كل السلع متوفرة ولا يوجد نقص في أي سلعة.