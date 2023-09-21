الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل بدء الدراسة.. إقبال كبير من أولياء الأمور على منافذ "كلنا واحد"

كلنا واحد
كلنا واحد

عملت مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد التي ترفع شعار المواطن أولًا على توفير السلع والأدوات المدرسية التي تتضمن “كشاكيل وكراسات وأقلام وزجاجات المياه والحقائب المدرسية وغيرها من السلع المدرسية”، في كافة منافذها بمختلف المحافظات.

ووفرت مبادرة “كلنا واحد” التابعة لوزارة الداخلية الأدوات المدرسية في منافذها استعدادًا لبدء للعام الدراسي الجديد 2023، حسبما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إذ تم طرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، بنسب متفاوتة تبدأ من 5 % لتصل إلى 40%.

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تخفيضات مبادرة كلنا واحد خلال العام الدراسي 2023/2024

ونظمت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة  كلنا واحد، أمس، التي تستمر لمدة  شهر بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد 2023/2024، لتوفير المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق والاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

أولياء الأمور لـ" الدستور":  نشتري قبل أن تفتح المدارس أبوابها ويزيد الإقبال"

توافدت خلال الفترة الراهنة الأسر وأولياء الأمور على منافذ مبادرة كلنا واحد، التابعة لوزارة الداخلية، لشراء احتياجاتهم من الأدوات المدرسية، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، بأسعار مخفضة بنسبة 40% عن المحال التجارية والأسواق.

والتقت "الدستور" عددًا من المواطنين  للوقوف على التخفيض الذي شهدته أسعار الأدوات المدرسية ضمن مبادرة كلنا واحد، وإقبالهم عليها.

وقالت سعدية أحمد، إحدى سكان منطقة الطالبية التابعة لحي الهرم في محافظة الجيزة، ولي أمر الطالب كريم عبدالله ، لـ"الدستور" إنها جاءت إلى منفذ كلنا واحد لشراء احتياجات أولادها المدرسية قبل بدء العام الدراسي، وذلك تحسبًا لارتفاع الاسعار خلال الأيام القادمة 

أوضحت علياء حسنين، إحدى سكان منطقة الطوابق بحي فيصل في الجيزة ، ولي أمر الطالب علي محمود  لـ"الدستور" أن الأسر تشتري من مبادرة كلنا واحد للاستفادة من التخفيضات.

وأضافت علياء فريد، إحدى سكان منطقة الطالبية التابعة لحي الهرم بالجيزة، ولي أمر الطالبة سميرة فارس، لـ" الدستور":"بنحاول نشتري قبل بدء العام الدراسي الجديد لتجنب ارتفاع الاسعار والزحام".

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 مبادرة وزارة الداخلية المصرية توفير السلع والأدوات المدرسية الأدوات المدرسية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلنا واحد المحال التجارية

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