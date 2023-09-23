السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوعون عن توزيع "حياة كريمة" للأدوات المدرسية على الأهالي: دعواتهم عون لنا

حياة كريمة
حياة كريمة

متطوعون عن توزيع "حياة كريمة" للأدوات المدرسية على الأهالي: سعادة لا توصف

بذلت المبادرة الرئاسية جهدًا كبيرًَا خلال الفترة الماضية، إذ عملت  المبادرة الرئاسية حياة كريمة  على توفير الأدوات والحقائب المدرسية للأهالي من الأسر المستحقة في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا في ريف وصعيد مصر، تحت لواء مبادرة “راجعين نتعلم” التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي دشنتها من أجل التخفيف عن كاهل الأهالي قبل بدء العام الدراسي من خلال توفير الأدوات المدرسية للأهالي أستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، عقب إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنب رضا حجازي بدء العام الدراسي الجديد في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

 

حياة كريمة تعلن عن مبادرة “راجعين نتعلم ”

تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال العام الجاري على توفير كافة المستلزمات المدرسية لـ27000 طالب في المحافظات المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني والقطاع الميداني والمتطوعين التابعين للمؤسسة لتحديد الطلاب الأكثر احتياجًا وفقًا للمعايير المحددة

أشارت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بيان لها أن معايير اختيار الطلاب المستفيدين من المبادرة تأتي وفقًا لعملية البحث الميداني، وإعطاء أولوية للطلاب الأيتام وأولاد المرأة المعيلة وأبناء ذوي الهمم، بالإضافة إلى أبناء الأسر من العمالة اليومية غير المنتظمة وغير القادرين ماديًا.


المتطوعين في صفوف حياة كريمة: “ سعادة الأهالي لا يمكن وصفها ودعواتهم عون لنا"
 

ورصدت "الدستور" كواليس استعداد المتطوعين لتوزيع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على الأهالي المستحقة للدعم من أهالي القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، وفي هذا الإطار أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة أنها  نظمت فعالية لتوزيع 1000 شنطة بمستلزماتها في مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

قالت سميرة عيد، متطوعة في صفوف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وإحدى القانطات في مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لـ"الدستور"، إن سعادة الأهالي بالحقائب والأدوات المدرسية لا يمكن وصفها، خاصًة سعادة الأطفال بالحقائب المدرسية.

وقالت علياء أحمد، متطوعة أيضا ومقيمة بمركز المحلة الكبرى، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حرصت على دعم الأطفال من القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا  وتوفير الأدوات المدرسية لهم ودعمهم بشكل كبير جدًا، ليكونوا مثل باقي الأطفال.

وأضافت منال أحمد، متطوعة، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة خففت عبء كبير عن كاهل المواطنين في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.

الأدوات والحقائب المدرسية صعيد مصر راجعين نتعلم الأدوات المدرسية وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

تقابل قطارين فى نفس الاتجاه بمحطة مترو أم المصريين يُثير الذعر بين الركاب

تجار مشاركون في "كلنا واحد" لـ"الدستور": الأسعار مناسبة والإقبال كبير جدا

قبل بدء الدراسة.. إقبال كبير من أولياء الأمور على منافذ "كلنا واحد"

شاب من القاهرة: شكرًا الرئيس السيسي على كل ما قدمت لمصر (فيديو)

«حياة كريمة» تواصل «معركة الوعى»: ندوات ضد زواج القاصرات والختان و«السطو على المواريث»

مواطنون عن قرار زيادة منحة أصحاب المعاش: الرئيس السيسى يحارب دائمًا من أجل الفقراء

مواطنون عن إطلاق الرئيس مبادرة التخفيف عن المزارعين: "ترفع العبء عن كاهل الفلاحين"

مواطنون يشكرون الرئيس السيسى على زيادة علاوة الغلاء: دائم الدعم لنا

الأكثر قراءة

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

عرض سعودى جديد لـ مارسيل كولر.. وقرار حاسم من المدرب السويسرى

بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

بغطاء الرأس.. وزيرة الهجرة تشهد صلاة القداس الإلهى لتدشين كنيسة السيدة العذراء (صور)

حقيقة مفاوضات استحواذ رجل أعمال إماراتي على إحدى شركات قطاع الأعمال

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة