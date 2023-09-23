متطوعون عن توزيع "حياة كريمة" للأدوات المدرسية على الأهالي: دعواتهم عون لنا

متطوعون عن توزيع "حياة كريمة" للأدوات المدرسية على الأهالي: سعادة لا توصف

بذلت المبادرة الرئاسية جهدًا كبيرًَا خلال الفترة الماضية، إذ عملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على توفير الأدوات والحقائب المدرسية للأهالي من الأسر المستحقة في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا في ريف وصعيد مصر، تحت لواء مبادرة “راجعين نتعلم” التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي دشنتها من أجل التخفيف عن كاهل الأهالي قبل بدء العام الدراسي من خلال توفير الأدوات المدرسية للأهالي أستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، عقب إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنب رضا حجازي بدء العام الدراسي الجديد في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

حياة كريمة تعلن عن مبادرة “راجعين نتعلم ”

تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال العام الجاري على توفير كافة المستلزمات المدرسية لـ27000 طالب في المحافظات المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الميداني والمتطوعين التابعين للمؤسسة لتحديد الطلاب الأكثر احتياجًا وفقًا للمعايير المحددة

أشارت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بيان لها أن معايير اختيار الطلاب المستفيدين من المبادرة تأتي وفقًا لعملية البحث الميداني، وإعطاء أولوية للطلاب الأيتام وأولاد المرأة المعيلة وأبناء ذوي الهمم، بالإضافة إلى أبناء الأسر من العمالة اليومية غير المنتظمة وغير القادرين ماديًا.



المتطوعين في صفوف حياة كريمة: “ سعادة الأهالي لا يمكن وصفها ودعواتهم عون لنا"



ورصدت "الدستور" كواليس استعداد المتطوعين لتوزيع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على الأهالي المستحقة للدعم من أهالي القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، وفي هذا الإطار أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة أنها نظمت فعالية لتوزيع 1000 شنطة بمستلزماتها في مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

قالت سميرة عيد، متطوعة في صفوف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وإحدى القانطات في مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لـ"الدستور"، إن سعادة الأهالي بالحقائب والأدوات المدرسية لا يمكن وصفها، خاصًة سعادة الأطفال بالحقائب المدرسية.

وقالت علياء أحمد، متطوعة أيضا ومقيمة بمركز المحلة الكبرى، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حرصت على دعم الأطفال من القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا وتوفير الأدوات المدرسية لهم ودعمهم بشكل كبير جدًا، ليكونوا مثل باقي الأطفال.

وأضافت منال أحمد، متطوعة، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة خففت عبء كبير عن كاهل المواطنين في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.