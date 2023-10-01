تشييع جثمان محمد فريد إلى مثواه الأخير

شُيّع جثمان الفنان محمد فريد إلى مثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر.



وفاة محمد فريد

وكانت قد أعلنت أمس السبت، الفنانة ناهد فريد، ابنة الفنان محمد فريد، عن تعرضه لأزمة صحية، وذلك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي نعت فيه والدها، إذ قالت ناهد محمد فريد: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على أبى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِه وعافِه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".

نهال عنبر تنعي محمد فريد

كما وجهت الفنانة نهال عنبر نعيها للفنان محمد فريد، الذى توفي أمس بعد صراع طويل مع المرض، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إذ نشرت صورة تجمعهم معًا وكتبت: "فقدنا الفنان العظيم محمد فريد بعد صراع مع المرض.. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين اللهم صبر أهله".

أبرز أعمال محمد فريد



من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، "الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.