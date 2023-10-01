"يشعر بنا".. أولياء الأمور يشيدون بقرار "حجازى" بتوزيع الكتب الدراسية دون دفع المصروفات

توافد الطلاب برفقة أولياء الأمور على المدارس في الصباح الباكر، حاملين الحقائب، مشرقين وكلهم أمل في النجاح بالعام الدراسي الجديد، الذي بدأ اليوم، واستقبل المدرسون الأطفال في المراحل التعليمية المختلفة بترحاب كبير، وحفلات، وعروض مسرحية في الطابور المدرسي.



وأبدى أولياء الأمور سعادتهم بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، الذي أصدره للمديريات التعليمية، يطالبهم بتوجيه المدارس بتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب في الفصول المدرسية دون شرط دفع المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، الأمر الذي أشاد به أولياء الأمور أمام المدارس، مشيرين إلى أن القرار يؤكد شعور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالأهالي.





نائب محافظ الجيزة يؤكد حق الطلاب فى الحصول على الكتب المدرسية دون دفع المصروفات



تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات، وذلك في أول يوم دراسي بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، للاطمئنان على انتظام سير اليوم الأول للعملية الدارسية وتنفيذ آلية لدخول الطلاب، حيث كان اليوم دخول طلاب الصف الأول للمراحل رياض أطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي.



كما أكد وكيل الوزارة، توفير واستغلال القاعات والحجرات غير المستغلة لعمل مجموعات الدعم لطلاب المرحلة الثانوية، وأشار إلى ضرورة الالتزام باستلام الكتب الدراسية دون قيدها بالمصروفات، كما شارك وكيل الوزارة الطلاب بزراعة الأشجار وذلك ضمن مبادرة زراعة 600 شجرة مثمرة.



أولياء الأمور يشيدون بقرار وزير التربية والتعليم بتسليم الطلاب الكتب المدرسية دون دفع المصروفات

قالت أميرة أحمد، ولية أمر الطالب محمود إبراهيم، الطالب في المرحلة الابتدائية، في مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ" الدستور" إن الطلاب سعداء ببدء العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن توزيع الكتب المدرسية على الطلاب دون شرط دفع المصروفات من أعظم القرارات التي تؤكد على شعوره بالمواطن البسيط.





وأوضحت سعيدة عبدالكريم، ولية أمر الطالب فادي أحمد، الطالب في المرحلة الابتدائية، في مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهذا القرار تؤكد حرصها الدءوب على رعاية مصالح الطلاب.





فيما أضافت نجوى عبدالله، ولي أمر الطالب خالد محمد، أن الطلاب دومًا يحتاجون الكتب الدراسية وهذا القرار يصب في مصلحة الطلاب.