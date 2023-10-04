الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عونى على: الرئيس السيسى ساعد المصريين ونحتاج أن يكمل مشواره

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، أبوابها لاستقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذي يستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجاري، حيث تبدأ الهيئة في استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميًا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، عدا اليوم الأخير.

توافد العديد من المواطنين لإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2023/ 2024.

وفي هذا السياق، قال عوني علي، أحد سكان حي الشروق لـ"الدستور"، إنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قدم الكثير للمصريين، ونرجو منه أن يستمر في عطائه.

تابع: أن الرئيس السيسي حرص على تقديم الخير لمصر، التي لن تتخلى عنه، معقبًا: "كمّل يا ريس إحنا معاك".

وطالبت إيناس المواطنين بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قدم الكثير للمصريين خلال الفترة الماضية، مؤكدًة: "الرئيس السيسي وعد فأوفى".

https://youtu.be/qyYgpvRmRN0?si=2jCeCSeOL4Mg9twU

 

الأوراق المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية 2024

ينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه يجب أن يرفق بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية عند تقديمه المستندات، وهي النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي)، وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع وتعديلاته، والتقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

بالإضافة إلى إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (ولو كان قد رد إليه اعتباره)، وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، وبيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة، وصورة شخصية حديثة لطالب الترشح.

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