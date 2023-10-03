موعد بدء الانتخابات الرئاسية داخل وخارج مصر لعام 2024

يبحث العديد من المواطنين عن موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية عن موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقد أعلنت الهيئة العامة للانتخابات عن موعد الانتخابات الرئاسية، فى هذا السياق ترصد الدستور الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة.

مواعيد الانتخابات الرئاسية داخل مصر

- موعد انتخابات الرئاسة.. يوافق يوم 10 ديسمبر 2023.

- موعد انتخابات الرئاسة.. يوافق يوم 11 ديسمبر 2023.

- موعد انتخابات الرئاسة.. يوافق يوم 12 ديسمبر 2023.

مواعيد الانتخابات الرئاسية خارج مصر

وبحسب ما أعلن رسميًا فإنه تُجرى العملية الانتخابية خلال شهر ديسمبر، حيث تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر في الأيام الثلاثة التالية:

موعد انتخابات الرئاسة.. يوافق يوم 1 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة.. يوافق يوم 2 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة.. يوافق يوم 3 ديسمبر 2023.

أما فى حالة الإعادة فقد قرر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن تُجرى الانتخابات خارج مصر في حالة الإعادة خلال شهر يناير من العام المقبل في الأيام التالية:

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر فى حالة الإعادة

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر في حالة الإعادة.. توافق يوم 5 يناير 2024.

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر في حالة الإعادة.. توافق يوم 6 يناير 2023.

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر في حالة الإعادة.. توافق يوم 7 يناير 2023.

موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر فى حالة الإعادة

موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر في حالة الإعادة.. 8 يناير 2023.

موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر في حالة الإعادة.. 9 يناير 2023.

موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر في حالة الإعادة.. 10 يناير 2023.

وعن توقيت الانتخابات فقد قالت الهيئة الوطنية للإنتخابات أنه ستكون وفق التوقيت المحلي لكل دولة، تقرر أن تبدأ عملية الاقتراع ابتداء من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ 9، لانتخابات المصريين في الخارج.