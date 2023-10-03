الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اجتماع لبحث آلية مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

اجتمع ممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة لتيسير إتاحه مشاركة ذوي الاعاقة في الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر لها ديسمبر المقبل، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الوطنية للانتخابات.

آليات وإجراءات تصويت الأشخاص ذوي الهمم

وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، دار الاجتماع حول آليات وإجراءات تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة والتسهيلات المطلوبة لهم داخل اللجان من حيث الإتاحة المكانية والبيئية لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وتخلل الاجتماع الحديث عن تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال لغة البرايل وهي لغة الكتابة للمكفوفين، وتم الوقوف على أخر الأمور المتعلقة بتطبيق هذا الامر داخل كل اللجان العامة والفرعية وتصويت المصريين في الخارج، كذلك توفير لغة الإشارة داخل اللجان من خلال البوسترات التي تسهل للإشخاص ذوي الإعاقة السمعية التعرف على آلية التصويت.

تناول الاجتماع أيضاً الحديث عن آليات الربط الشبكي ما بين الهيئة والمجلس من خلال غرفة العمليات المركزية لكل منهما، وآلية الرد وحل اي شكوى واردة للمجلس بشأن تصويت الاشخاص ذوي الاعاقة، وتسهيل الأمر عليهم وتذليل اي مشكلات من الممكن ان تواجه عملية تصويتهم، وتعهدت الهيئة بحل أي مشكلة من الممكن أن توجه الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في العملية الانتخابية .

حضر الاجتماع من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وعدد من الجهاز الإداري والتنفيذي للمجلس والمكتب الفني.

 

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الهيئة الوطنية للانتخابات الاستحقاق الانتخابي رئاسة الجمهورية حزب الإصلاح

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