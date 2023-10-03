جدول الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للجولة الأولى والإعادة

بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنداء ملايين المصريين وإعلانه ترشحه لرئاسة البلاد مرة أخرى زاد البحث عن جدول الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 كي يطلع المصريون عن الموعد المنتظر للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيسهم من جديد.

جدول الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

نعرض في التقرير التالي تفاصيل جدول الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة.

ويبدأ تلقي طلبات الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية أكتوبر بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات من الخميس 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر 2023.

على أن يتم الإعلان عن القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم في الجريدة الرسمية يومي الاثنين 16 أكتوبر والثلاثاء 17 أكتوبر 2023.

وتم تحديد يومي الثلاثاء 17 أكتوبر والاربعاء 18 أكتوبر 2023 لتلقي اعتراضات المرشحين.

ومن الخميس 19 أكتوبر إلى السبت 21 أكتوبر 2023 تكون هذه المدة المحددة لفحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات.

ويكون الأحد 22 أكتوبر 2023 هو اليوم الذي يتم فيه إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه.

ويتم تخصيص يومي الاثنين 23 أكتوبر والثلاثاء 24 أكتوبر 2023 لتلقي تظلمات المرشحين المستبعدين.

يكون الخميس 26 أكتوبر 2023 هو المقرر فيه البت في التظلمات المقدمة من المرشحين المستبعدين

الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر 2023 يتم تقديم الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا.

ومن الأحد 29 أكتوبر 2023 وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر تكون المدة المحددة للفصل في الطعون ونشرها في الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.

يكون يوم الجمعة 8 نوفمبر 2023 هو أخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين النهائين للرموز الانتخابية وفقًا لاسبقية التقدم بطلبات الترشح.

على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية السبت 9 نوفمبر ويتم نشر القائمة في الجريدة الرسمية.

الأحد 9 نوفمبر 2023 تبدأ الدعاية الانتخابية للمترشحين.

ومن الجمعة 15 نوفمبر 2023 تحديد 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح

على أن يبدأ الصمت الدعائى الأول للمصريين بالخارج من الإثنين 29 نوفمبر 2023 وتوقف الحملة الانتخابية.

من الجمعة 1 ديسمبر 2023 يبدأ التصويت للمصريين بالخارج ويستمر لمدة 3 أيام ويكون التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

أما فترة الصمت الدعائى الثانى للمصريين في الداخل يبدأ من الجمعة 8 ديسمبر 2023

ويبدأ تصويت المصريين في الداخل من الأحد 10 ديسمبر 2023 ويستمر لمدة 3 أيام ويكون التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ومع انتهاء التصويت يوم 12 ديسمبر تبدأ عملية الفرز بحيث تنتهي يوم 13 ديسمبر 2023 وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

ويكون الخميس 14 ديسمبر لتلقي الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة.

وخلال الجمعة 15 ديسمبر والسبت 16 ديسمبر يتم البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

يتم إعلان النتيجة العامة يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 ونشرها بالجريدة الرسمية.

موعد جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المصرية 2024

يتم استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة الثلاثاء 19 ديسمبر 2023.

يكون الثلاثاء 19 ديسمبر والاربعاء 20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.

وتكون مدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا 10 أيام تبدأ يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

تبدأ فترة الصمت الدعائي الأول لانتخابات الإعادة يوم 4 يناير.

ثم تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج بداية من الجمعة 5 يناير 2024 وتستمر لمدة 3 أيام.

ثم تبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين بالداخل يوم 7 يناير 2024 .

وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين بالداخل من الاثنين 8 يناير 2024 وتستمر لمدة 3 أيام.

وتنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم الخميس 11 يناير 2024.

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير 2024.

ويكون البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 يناير 2024 و14 يناير.

ويكون إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 16 يناير 2024.