الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الانتخابات الرئاسية|مواطن: الرئيس السيسي الأصلح لحكم مصر (فيديو)

احتفالية الرئيس السيسي
احتفالية الرئيس السيسي

قال أحد المواطنين المشاركين في المسيرات الحاشدة التي نظمها أهالي الإسكندرية في تصريحات لـ"الدستور"، إنه يدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض ولاية رئاسية جديدة، لأنه الأجدر والأصلح لقيادة مصر في تلك الفترة، وأفضل من يؤتمن على مصر".

وتظاهر الآلاف من أهالي الإسكندرية لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة انطلقت منذ قليل، بعد تحريرهم استمارات تأييد الرئيس السيسي، قي الترشح لفترة رئاسية جديدة، استكمالًا لمسيرة التنمية والتطور.

وخرج جموع المصريين لشوارع الإسكندرية، حاملين علم مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين هتافات الدعم مع ترديد الأغاني الوطني، وطالبوا المصريين بتحرير استمارات الدعم للرئيس السيسي.

مظاهرات حاشدة في مصر الجديدة
 

ونظم الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، مسيرة حاشدة لتأييد ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة.

وأكد عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة وفي جميع الملفات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد في عام 2014 يؤكد أنه الأقدر على إدارة الأمور لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة. وأوضح "علام" أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ومجالس الأمناء بالمحافظات والإدارات التعليمية والمدارس جميعهم يؤيدون ويدعمون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

مظاهرات حاشدة في الدقي

مظاهرات حاشدة في الدقي لدعم الرئيس خرج المئات من المواطنين في مظاهرات حاشدة في شارع التحرير في ميدان الدقي، حاملين لافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2023 / 2024، رافعين لافتات وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين العديد من الهتافات أبرزها:" أحنا معاك يا سيسي".

وانضم أعضاء حزب “مستقبل وطن” للمسيرة حاملين لافتات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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