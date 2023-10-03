الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الانتخابات الرئاسية تؤسس لنظام سياسي متعدد ومتنوع

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

ناشد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كونها واجب وطنى بنص  دستور مصر 2014، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر القادم، مؤكدا أن انتخابات رئيس الجمهورية أرفع استحقاق دستورى تشهده البلاد، نظرا لما يحمله منصب رئيس الجمهورية من أهمية في النظام السياسي المصري.

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وقال "محسب"، إن هذه الانتخابات ستكون نموذجا للممارسة الديمقراطية، وستعكس أمام العالم صورة الشعب المصري الذي يدرك دقة المرحلة الراهنة ومتطلباتها في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من أزمات وتحديات متصاعدة، تتطلب توحيد الجبهة الداخلية والعمل بكل جدية من أجل تخطيها دون أن تؤثر على أمن واستقرار هذا الوطن، مطالبا أعضاء مجلس النواب بأن يتحملوا دورهم الوطني خلال الفترة المقبلة من خلال توعية المواطنين في دوائرهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لكي نثبت للعالم أن المصريين لديهم حس وطني ووعي وحرص على صناعة مستقبلهم بأيديهم.

 

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وأكد عضو مجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية ستكون حجر الأساس في التأسيس لنظام سياسي يتميز بالتعددية والتنوع وتداول السلطة بشكل ديمقراطي حقيقي، وهى أحد خطوات الإصلاح السياسي الذي تستهدفه القيادة السياسية، مشددا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت كافة الضمانات التي تتيح حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين، وهو ما يحقق قدر كبير من النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية الهامة التي ستحدد مصير مصر لسنوات قادمة.

وأكد النائب أيمن محسب، أن أجهزة الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما حرصت جميع الجهات المعنية بتأكيده خلال الأيام الأولى من بدء إجراءات الترشح، لافتا إلى أن الزحام الذي شهدته مكاتب الشهر العقاري من جانب المواطنين لتحرير التوكيلات اللازمة لراغبي الترشح تعكس وعي المصريين وإدراكهم للحظة الراهنة ورغبتهم في المشاركة بفاعلية.

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