إيناس أحمد: "جيت من السويس علشان أشارك في مسيرات دعم الرئيس" ( فيديو)

تستقبل صباح غد الخميس، الهيئة الوطنية للانتخابات، طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذي يستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجاري، حيث تبدأ الهيئة في استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميًا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، عدا اليوم الأخير.

وتدافع آلاف المصريين للإعلان عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وتأييد ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي هذا السياق، قالت إيناس أحمد، من أهالي السويس لـ"الدستور"، إنها سعيدة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجهت رسالة للرئيس قائلة:" احنا في ضهرك ووراك لحد آخر المشوار ياريس، وبندعمك بكل قوة"، مؤكدًة “جيت من السويس علشان أشارك في مسيرات دعم الرئيس”.

وطالبت “إيناس” المواطنين بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قدم الكثير للمصريين خلال الفترة الماضية، مؤكدًة:"الرئيس السيسي وعد فأوفى".

الأوراق المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية 2024

ينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه يجب أن يرفق بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية عند تقديمه المستندات، وهي النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي)، وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شان الكسب غير المشروع وتعديلاته، والتقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.



بالإضافة إلى إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (ولو كان قد رد إليه اعتباره)، وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرون ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، وبيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة، وصورة شخصية حديثة لطالب الترشح.