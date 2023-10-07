الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طارق محمود: نشكر الرئيس السيسي على إنجازاته (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أبدي عدد كبير من المواطنين ساعدتهم بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، وأكدوا أن السيسي حرص على تنمية المجتمع خلال الفترة الماضية.
 

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أحد سكان الشروق: الرئيس السيسي قدم لنا الكثير
 

وقال طارق محمود، أحد المواطنين من سكان مدينة الشروق لـ“الدستور” إنه يتوجه بالشكر للرئيس السيسي على مجهوده الكبير الذي نفذه في العديد من المشروعات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الطريق إلى النجاح يحتاج رئيس قوي يستطيع أن يحقق احتياجات الشعب.

 

تابع: أن إنجازات الرئيس السيسي خلال الـ10 السنوات الماضية كبيرة جدا وقدمت الخير الوفير لمصر، والمصريين، مشيرًا إلى أن الرئيس حرص على مصلحة المصريين خلال الفترة الماضية وأنه يحظى بحب جموع المصريين.

https://www.youtube.com/shorts/Nckrwx6sJ50

عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السسي الرئيس السيسي إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر الصحفي للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

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