مواطن: الرئيس السيسي هو الأجدر لقيادة مصر (فيديو)

سادت حالة من السعادة الكبيرة بين المواطنين بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خوضه للانتخابات الرئاسية القادمة 2023 / 2024، وأشاروا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأجدر بتحمل هذه المسئولية، وتطوير البلاد خلال السنوات القادمة.





أحد سكان الشروق: الرئيس السيسي الأجدر بقيادة مصر



وقال فادي علاء، أحد المواطنين من سكان مدينة الشروق لـ“الدستور”، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بذل جهد كبير جدًا، خلال السنوات الماضية، الأمر الذي جعله يرتقى بالبنية التحتية وبث الحياة في العديد من القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحتاج لوقوف كل المصريين إلى جواره.

وتابع أن العديد من المواطنين أبدوا رغبتهم في استكمال الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلسلة إنجازاته التي لمسها المصريين خلال الـ 10 سنوات الماضية، معقبًَا: "الرئيس السيسي جه ومعاه الخير كله".

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انطلاق المؤتمر الصحفي الأول لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي



انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة، وإعلان تفاصيل إجراءات الترشيح وما يرتبط بها من مسائل.

كان قد قدم المستشار الدكتور محمود فوزي، وكيل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وممثله القانوني، اليوم السبت، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات، التي يترأسها المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة.

وحضر المستشار الدكتور محمود فوزي وكيل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إلى مقر القاعة المخصصة لتقديم طلبات الترشح، مصطحبًا معه فريق الحملة الانتخابية، حاملين أعدادًا كبيرة من الصناديق التي تحتوي على نماذج تأييد المواطنين الصادرة عن مكاتب التوثيق من مختلف محافظات الجمهورية.

وقام المستشار الدكتور محمود فوزي، بملء نموذج لطلب الترشح عن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمعد لذلك بالهيئة الوطنية للانتخابات بصفته الوكيل عن المرشح، وكذا ملء الإقرار الخاص بالجنسية المصرية بأنه مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين، ولم يحمل هو أو والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، والإقرار بعدم سابقة الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، فضلًا عن الإقرار الخاص بتمتعه بحقوقه المدنية والسياسية.